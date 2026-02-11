Instagram'dan Yeni Özellik! Arkadaşınız Gibi Görünebileceksiniz

Instagram, sosyal medya platformuna yeni "eğlence" odaklı bir özellik getirmek üzere kollarını sıvadı. Son birkaç yıldır yönünü yapay zeka alanına çeviren teknoloji devi Meta'nın bünyesi altında faaliyet yürüten şirket, sosyal medya platformu için yüz değiştirme özelliğini test etmeye başladı. İlk elde edilen bilgilere göre gerekli güvenlik önlemleri de alındı.

Instagram'a Yüz Değiştirme Özelliği Geliyor

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan Instagram, genel kullanıma sunmadan önce yapay zeka destekli yüz değiştirme özelliğini test ediyor. Ortaya çıkan görüntülere göre bu özellik, herhangi bir kullanıcının yüzü ile kendi yüzünü değiştirmenize imkân sunacak ancak güvenlik açısından herhangi bir sorun oluşturmaması için belirli koşullarla birlikte gelecek.

Bir sosyal medya kullanıcsıının yüzünü kullanabilmek için öncelikle ondan bir selfie talep etmeniz gerekecek. Kullanıcı bunu görmezden gelebilecek ya da size izin verebilecek. Tercihinin ikinci seçenekten yana olması durumunda kişinin yüzünü kendi fotoğrafınızda kullanmanız mümkün hâle gelecek. Böylece o kişi gerçek hayatta bulunmadığı yerlerde gösterilebilecek.

Bu arada şirketin daha fazla sosyal medya kullanıcısını platformu kullanmaya ve hâlihazırda kullanıcısı olan kişileri uygulamada daha fazla vakit geçirmeye teşvik etmek için üzerinde çalıştığı birkaç özellik daha bulunuyor. Instagram'ın ortaya çıkan yeni Instants platformunun öne çıkan özelliği "kaybolan fotoğraf ve videolar" doğrudan Instagram'da da kendine yer bulacak.

Bu özellik DM bölümünde etkinleştirildiğinde kullanıcıların gönderdiği fotoğraf ve videoların açıldıktan sonra anında silinmesini sağlayacak. Bu şu anda zaten "bir daha oynatma" seçeneği sayesinde mümkün ancak yeni özellik, görüntünün açılmaması hâlinde 24 saat sonra kendiliğinden kaybolmasını sağlayacak.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, daha önce platformun elde ettiği büyük ilerlemenin özellikle Reels ve DM (Direkt Mesajlar) bölümünden kaynaklı olduğunu ifade etmişti. Yeni özelliğin ikinci önemli özelliğin daha çok kullanılmasını sağlaması bekleniyor.