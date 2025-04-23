Teknoloji Devi Intel 21.000 Kişinin Ekmeğini Elinden Alacak

Henüz birkaç ay önce Intel'in CEO koltuğuna oturan Lip-Bu Tan, şirketi baştan sona yenileme planlarıyla gündeme düştü. Geçen yıl 15 bin kişiyi işten çıkaran Intel'in bu kez çok daha büyük bir adım atacağı konuşuluyor.

Bloomberg'in haberine göre, toplamda 108 bin civarındaki çalışan sayısının yüzde 20'siyle vedalaşılacak.

Bazı Birimler Intel'in Önceliği Değil

Tan, bu kararla birlikte özellikle yönetim katında sadeleşmeye gitmek ve mühendislik kültürünü yeniden şirketin merkezine yerleştirmek istiyor. Zaten göreve geldiğinden beri bazı birimleri "artık önceliğimiz değil" diyerek kenara çekmişti. Nisan başında Altera çip departmanının %51'lik kontrol hissesi Silver Lake adlı özel sermaye şirketine satıldı bile.

Intel'in son beş yılda yaşadığı düşüş de oldukça dikkat çekici. Şirketin borsa değeri bu süreçte neredeyse üçte iki oranında azaldı. Hâl böyle olunca yeni CEO'nun bu kadar radikal bir değişim hamlesine girişmesi kimseyi şaşırtmadı. Hisse değerini yükseltmeye çalışıyor belli ki.

Intel Mühendisleri Endişeli

Şirket cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi ama yatırımcılar ve çalışanlar bu haberle birlikte hem umutlu hem endişeli. Özellikle mühendislikten uzaklaşıldığı eleştirilerine cevap olarak, Tan'ın yeniden teknik kadrolara öncelik vereceği düşünülüyor.

Sizce bu adım Intel'in hisselerinde değer değişikliğine neden olur mu? Yorumlarda buluşalım.