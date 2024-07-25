Intel, AMD Karşısında Kan Kaybediyor: Pazar Payında Dramatik Düşüş!

Intel, dizüstü bilgisayar işlemci pazarında AMD'ye karşı kan kaybetmeye başladı. Stocklytics.com'un verilerine göre Intel'in pazar payı %20 oranında azalırken, AMD'nin payı artarak 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel işlemci pazarının %22'sine ulaştı.

2016'nın üçüncü çeyreğinden 2019'un ikinci çeyreğine kadar Intel %91'lik bir payla lider konumdayken, AMD %8'lik bir pazar payına sahipti. 2024'ün üçüncü çeyreğinde ise Intel'in payı %71,9'a düşerken, AMD'nin payı %21,7'ye yükselmişti.

2024 Yılı AMD İçin İyi İlerliyor

Yıl başından itibaren AMD'nin pazar payı %1,3 artış gösterirken, Intel'in payı %5,4 azaldı. Stocklytics'ten Edith Reads'e göre Intel'in üretim gecikmeleri AMD'nin pazar payını artırmasına yol açtı.

Intel, üretim zorluklarını aşmak için TSMC'nin 3nm sürecini kullanarak yeni Lunar Lake dizüstü bilgisayar işlemcilerini üretmeyi planlıyor. Ayrıca Arrow Lake ve Panther Lake masaüstü işlemcileri için Intel 20A ve Intel 18A'ları piyasaya sürecek.

Intel, Raptor Lake işlemcilerde yaşanan kararlılık sorunlarının dizüstü bilgisayar modellerine de sıçradığını kabul etti. Şirket, 13. ve 14. nesil mobil işlemcilerde de sınırlı sayıda sorun raporu aldığını belirtti ve bu tür sorunlarla karşılaşan kullanıcılara destek için sistem üreticilerine başvurmalarını tavsiye etti.

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