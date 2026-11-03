Intel'in Arc B580 Üretimini Durduracağı İddia Edildi

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Intel'in uygun fiyatlı ekran kartı Arc B580'in üretimini durdurabileceği iddia ediliyor. Şirketin aynı çipi, yapay zeka işlerinde daha kârlı satılan profesyonel kartlara ayırdığı konuşuluyor. Intel iddiayı yorumlamadı. Türkiye'de ise kartın fiyatı 28.103 TL'ye çıkmış durumda.

Arc B580 Üretim Sonu İddiası

İddia, X'te Haze adını kullanan bir hesaptan geldi. Hesap 2 Kasım 2026'da Intel'in B580'i üretimden kaldırabileceğini yazdı. Haze'e göre Intel önceliği, kâr marjı daha yüksek Arc Pro B50 gibi iş istasyonu kartlarına veriyor. Bu kartların yapay zeka işlerinde çok iyi sattığı belirtiliyor.

Haze'in daha önceki iddialarının ne kadar tuttuğuna dair bir kayıt yok. Bu yüzden bilgiyi temkinli karşılamak gerekiyor. Intel'in ürün sayfası 3 Kasım 2026 itibarıyla B580'i hâlâ satıştaki ürünler arasında gösteriyor.

Aynı Çip Profesyonel Kartlarda da Var

B580, Intel'in BMG-G21 adlı grafik çipini kullanıyor. Aynı çip Arc Pro B50 ve Arc Pro B60 kartlarında da bulunuyor. B580 20 Xe çekirdeği ve 12 GB GDDR6 bellek sunuyor. Arc Pro B60'ta ise aynı çekirdek sayısına 24 GB bellek eşlik ediyor.

Çinli teknoloji sitesi MyDrivers, Intel'in böyle bir tercih yapmasını şaşırtıcı bulmuyor. Aynı çip oyun kartında 249 dolara satılıyor. Profesyonel kartlarda ise yapay zeka çıkarımı yapan şirketlere çok daha yüksek kârla gidiyor. Çıkarım, eğitilmiş bir modelin kullanıcı isteklerine yanıt üretmesi anlamına geliyor.

Benzer bir tartışma Ekim 2026'da NVIDIA için yaşanmıştı. Bazı kaynaklar, RTX 5090'daki GB202 çipinin iş istasyonu kartlarına kaydırıldığını iddia etmişti. NVIDIA ise RTX 5090'ın üretimden kalkmadığını açıklamıştı.

Arc B580'in Fiyatı Nasıl Değişti

B580, Aralık 2024'te 249 dolarlık tavsiye fiyatıyla satışa çıktı. Bu tutar 2 Kasım 2026 kuruyla vergisiz 12 bin 443 TL ediyor. Intel kartı RTX 4060'a rakip olarak konumlandırmıştı. B580 ilk incelemelerde fiyatına göre sunduğu performansla övgü toplamıştı.

Bugün tablo farklı. Notebookcheck'e göre kart ABD'de Newegg'de yaklaşık 330 dolardan listeleniyor. Çin'de 2.049 yuanla satışa çıkan kartın JD.com fiyatı ise 3.200 yuana yaklaştı. Bu da yaklaşık 24 bin 192 TL'ye denk geliyor.

Arc B580'in Türkiye Fiyatı

Arc B580 Türkiye'de satılıyor ama seçenek oldukça az. Akakçe'de 3 Kasım 2026 itibarıyla 2 model listeleniyor. Sparkle Arc B580 Titan OC'nin en ucuz fiyatı 28.103 TL. Intel Arc B580 adıyla listelenen model ise 29.999 TL'den başlıyor. Vatan Bilgisayar'da kart hiç bulunmuyor.

Akakçe'nin fiyat geçmişine göre Sparkle modeli Temmuz 2026 sonunda 12.725 TL'ye satılıyordu. Fiyat Ağustos 2026 ortasından itibaren hızla tırmandı. Bugünkü fiyat, tavsiye fiyatının vergisiz karşılığının 2 katını aşıyor. Aynı fiyata 8 GB bellekli Asus RX 9060 XT Dual da alınabiliyor.

Editörün Yorumu

Bana göre B580'in asıl sorunu üretim iddiasından önce başladı. Temmuz 2026'da 13 bin TL'nin altındaki kart, 28 bin TL'yi aşınca ucuz oyun kartı vaadini kaybetti. Elinde kalan en güçlü koz 12 GB belleği. Üretim gerçekten durursa zaten az olan satıcı sayısı daha da düşebilir. Yine de iddia, geçmişi bilinmeyen tek bir hesaba dayanıyor.