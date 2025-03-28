Intel Havlu Attı: RTX 5080 ve RTX 5090'a Ucuz Rakip Gelmeyecek

Son birkaç yıldır genellikle negatif haberlerle gündeme gelen Intel, ekran kartı üretmeye başlayacağını ilk duyurduğunda pek de fazla heyecan yaratmadı. Ancak bu durum, şirketin RTX 4060'tan hem daha güçlü hem de daha uygun fiyatlı olan Arc B580 ve B570 modellerini tanıtmasıyla değişti.

Hatta kullanıcılar, Intel'in sadece giriş ve orta seviye değil, aynı zamanda amiral gemisi ekran kartları üzerinde de çalıştığını öğrenince, şirketin bu segmentte de benzer bir performans sergilemesini beklemeye başladı.

Sonuçta RTX 5080 veya 5090'a rakip olacak daha uygun fiyatlı bir GPU harika olmaz mıydı? Ne yazık ki öyle görünüyor ki olmayacak, çünkü Intel amiral gemisi Battlemage ekran kartı projesini rafa kaldırdı.

Intel, RTX 4080 ve 4090'a Rakip Ekran Kartı Çıkarmaktan Vazgeçti

Güvenilir kaynaklara dayandırılan sızıntılara göre Intel, "BMG-G31" kod adlı yüksek performans sunan Battlemage GPU projesini 2024'ün üçüncü çeyreğinde iptal etti. Bu çipin, 256-bit bellek yolu ve 32 Xe çekirdeği ile 24GB'a kadar VRAM sunması bekleniyordu. Ancak proje tamamen rafa kaldırıldı. Yine de şirketin gelecek planlarında hala "zoru başarmak" var.

Intel'in üzerinde çalıştığı gelecek nesil Celestial GPU ailesiyle Xe3 mimarisi kullanan bir amiral gemisi sınıfı ekran kartı üretmeyi planlaması da iddialar arasında. Ancak bu kartların ne zaman piyasaya sürüleceği hala belirsiz. Ne yazık ki bu durum biz tüketiciler için de kötü haber.

Serbest piyasa ve rekabet her alanda olduğu gibi teknoloji dünyasında da oldukça önemli. Daha uygun fiyatlı alternatiflerin olması üreticiler için fiyat belirleme konusunda oldukça önemli bir kriter. Eğer NVIDIA bu şekilde rakipsiz ilerlemeye devam ederse RTX 5090'da olduğu gibi fiyat artışları her nesilde olabilir.

Ancak Intel ya da AMD gibi rakiplerin sunacağı alternatifler şirkete daha uygun fiyata daha iyi ürünler sunma konusunda zorunlu motivasyon sağlayabilir. Ne yazık ki şu an bu mümkün gözükmüyor.