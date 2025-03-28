Nintendo Switch 2 Ön Siparişleri: Ne Zaman, Nereden ve Nasıl Verilir?

2 Nisan 2025'te gerçekleşecek olan Nintendo Direct etkinliğinin ardından nicedir beklenen Nintendo Switch 2'nin ön sipariş süreci başlayabilir! Best Buy Canada'nın duyurusuna göre, bu sunumdan sonra konsol için rezervasyonlar açılabilir. Peki yeni nesil Switch'i almak isteyenler ne yapmalı? Nintendo Switch 2 ön sipariş nasıl verilir? İşte bilinen tüm detaylar...

Ön Kayıt İçin Bildirimleri Açabilirsiniz

Şu anda bazı perakendeciler ön sipariş bildirimleri için kayıt alıyor. Şunları yaparak ilk duyurudan haberdar olabilirsiniz:

Best Buy 'a kayıt olarak e-posta bildirimleri alabilirsiniz

'a kayıt olarak e-posta bildirimleri alabilirsiniz GameStop 'un Switch 2 sayfasını takip edebilirsiniz

'un Switch 2 sayfasını takip edebilirsiniz Target, Walmart, GameStop ve Best Buy gibi büyük perakendecilere bakabilirsiniz

ve tüm bunlara ek olarak özellikle oyun sayfalarını takip altına alarak güncellemelerden haberdar olabilirsiniz.

Mario Kart 9 Oyunu da Yolda

Nintendo, Switch 2 duyuru fragmanında Mario Kart 9'a kısa bir bakış videosu sundu. Henüz ön siparişe açılmamış olsa da, konsolun çıkışıyla birlikte oyunun da satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca bir Mario Kart 9 paketinin de piyasaya sürülmesi de beklentiler arasında.

Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Nintendo Switch 2'nin 2025 yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak kesin tarih henüz açıklanmadı. 2 Nisan'daki Nintendo Direct sunumunda bu konuyla ilgili daha net bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Fransız oyun yapımcısı Nacon'a göre Switch 2, Nisan ila Eylül 2025 arasında çıkış yapabilir. Nintendo önümüzdeki Haziran ayına kadar büyük şehirlerde yapacağı etkinliklerle konsolu görücüye çıkaracak. Yani konsol yılın ikinci yarısında çıkış yapabilir. Konsolun fiyatı ise henüz açıklanmadı ancak analizlere göre 400-500 dolar civarı olabilir.

Karşılaştırma açısından mevcut Switch modellerinin fiyatları şöyle:

Nintendo Switch Lite: 199$

Nintendo Switch: 299$

Nintendo Switch OLED: 349$

Yeni nesil Switch'in daha güçlü donanım ve ek özellikler sunması beklendiğinden konsolun 400-450 dolar bandında olması muhtemel.