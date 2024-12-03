Intel'den Dengeleri Değiştirecek Hamle! RTX 4060 Artık En Mantıklı Seçenek Değil

Finansal olarak zor bir dönemden geçen ve CEO'sunu bile değiştirmek zorunda kalan Intel, tüm bunlara rağmen ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin bu doğrultudaki son hamlesi ise beklenildiği üzere işlemci değil, neredeyse hiçbir varlık gösteremediği ekran kartı pazarında oldu. Intel, Nvidia'nın en popüler GPU'su RTX 4060'ı sollayan yeni ekran kartları Arc B580 ve B570'i tanıttı.

Intel, Arc B580 ve B570 Ekran Kartı Modellerini Tanıttı

Bir süredir Arc serisi ekran kartı modelleri ile Nvidia ve AMD ile rekabet eden Intel, pek de başarılı olamadı. Arc GPU'lar her ne kadar uygun fiyatlı olsalar da performans konusunda RTX kartların domine ettiği pazarda varlık gösteremedi. Ancak şirket, kötü gidişatı Arc B580 ve B570 ile değiştirmeyi hedefliyor.

Intel'in Arc B580'i 13 Aralık 2024’te 249 dolarlık fiyatla piyasaya sürülürken, Arc B570 ise 16 Ocak 2025’te 219 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ancak bu kartları ilgi çekici yapan ya da Intel'in kötü gidişatını değiştirecek olan şey fiyatı değl, o fiyata rağmen sunduğu performans.

Her iki model de Intel’in Xe2 mimarisine dayanıyor ve TSMC’nin N4 üretim sürecinden çıkan BMG-G21 çipi ile güçlendirilmiş. Teknik özelliklere baktığımızda, Arc B580’in 12 GB VRAM, 20 Xe çekirdeği ve 2670 MHz grafik saat hızı ile öne çıktığını görüyoruz.

Daha uygun fiyatlı olan Arc B570 ise 10 GB VRAM, 18 Xe çekirdeği ve 2500 MHz grafik saat hızı sunuyor. Serinin öne çıkan modeli ise Arc B580. Bu kartı özel yapan şey ise RTX 4060’a kıyasla yüzde 10 daha hızlı performans sunmasına rağmen 50 dolar daha ucuz olması.

Intel’in sunduğu benchmark sonuçlarına göre, bir önceki nesil Arc A750’ye göre %24 daha hızlı olan B580, Assassin's Creed Mirage gibi popüler oyunlarda %56 performans artışı sağlıyor. Kart, 12 GB geniş VRAM kapasitesi ve 456 GB/s bellek bant genişliği ile rekabette bir adım öne çıkıyor.

Özellikle RTX 4060’ın 8 GB bellek sınırına takılması, Arc B580’in yüksek çözünürlükte daha avantajlı bir seçenek olmasını sağlıyor. Intel, Arc B580 ve B570 modelleriyle oyunculara hem fiyat hem de performans açısından güçlü alternatifler sunuyor.

Arc B580, özellikle 1440p oyun performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekerken, Arc B570 ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. NVIDIA ve AMD’ye ciddi bir rakip olarak gelen bu yeni modeller, orta segment ekran kartı pazarında dengeleri değiştirebilir.