Intel, Çip Üretiminden Rekor Oranda Zarar Yaşadı: Milyarlarca Dolarını Kaybetti!

Reuters'ın paylaştığı habere göre Intel, salı günü döküm işletmeleri zararlarını açıkladı. Bu, son yıllarda Tayvan Yarı İletken Üretimi'ne liderliği kaybeden yonga üreticisi için bir darbe oldu.

Intel, üretim şirketinin 2023 için 7 milyar dolarlık işletme kaybı yaşadığını açıkladı. Bu, önceki yılın 5.2 milyar dolarlık işletme kaybından daha fazla. Şirket, 2023 için 18.9 milyar dolar gelir elde etti. Bu da bir önceki yıla göre %31 düşüş yaşandığını gösteriyor. Çünkü şirket geçen yıl 27.49 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Intel 7 Milyar Dolar İşletme Kaybını Açıklıyor

Intel'in belgeleri Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulduktan sonra hisseleri %4.3 düştü.

CEO Pat Gelsinger yatırımcılar için yapılan bir sunumda, şirketin yonga üretim işi için 2024'ün en kötü işletme kaybı yaşayacağı yıl olacağını ve şirketin işletme bazında 2027'ye kadar işleri dengede tutmayı hedeflediğini ifade etti.

Gelsinger'e göre bu hataların bir sonucu olarak TSMC gibi diğer üreticilere Intel'in tüm çip plakası üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu yaptırmasına yol açtığını ifade ediyor.

Intel, önceden kullanmayı reddettiği Hollandalı ASML firmasının makinelerine şu anda yatırım yapıyor. Gelsinger, bu makinelerin maliyet etkinliğinin Intel'in 2027'ye kadar durumu düzelteceğine inanıyor.

ASML, kendi web sitesinde, teknolojisinin çip dökümhaneleri için bilgisayar çiplerinin seri üretimini daha ekonomik hale getirdiğini belirtiyor.

Gelsinger şirketin durumuyla ilgili şunları ekledi:

"Şimdi EUV ara döneminde fiyat performans ve liderliğe geri döndüğümüzü görüyoruz. Ve EUV öncesi dönemde birçok maliyet ve rekabet eksikliği yaşadık."

Intel, dört ABD eyaletinde çip merkezleri inşa etme veya genişletme planları için 100 milyar dolar harcamayı planlıyor. Şirketin yeni CHIPS Yasası kapsamında ABD hükümetinden 8,5 milyar dolara kadar fon alacağı da ifade ediliyor.