Intel Core Rocket Lake Özellikleri Tanıtıldı: 11. Nesil Intel İşlemcileri

Intel Core Rocket Lake özellikleri gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz gün CES 21 fuarında tanıtımı yapılan yeni 11. nesil Rocket Lake-S ve Alder Lake işlemcileri oyunculara ve genel masaüstü kullanıcılarına büyük performans artışı yaşatacak.

Intel, CES'te yeni Rocket Lake-S ve Alder Lake masaüstü işlemcilerinin yanı sıra bir dizi başka ürün lansmanının ön izlemesini gerçekleştirdi.

Intel Rocket Lake-S amiral gemisi, döngü başına yüzde 19 'gen-over-gen' (IPC) iyileştirmeleri sunan 11. nesil bir işlemci olan Intel Core i9-11900K biçiminde gelecek. Yeni 14nm çipler, yeni Xe grafik mimarisi sayesinde entegre GPU oyun performansında gen-on-gen artışı sağlayacak.

Intel Core Rocket Lake özellikleri nasıl? AMD Ryzen 9 karşılaştırması

ABD'li donanım devi tarafından seçilen testlerde Core i9-11900K'nın performansı görme şansı elde ettik ve bilgisayar oyuncuları için büyük bir performans artışı sunacağını kabul etmek gerekiyor.

Intel Core i9-11900K, tek çekirdek için 5,3 GHz'e ve çoklu çekirdekte ise 4,8 GHz'e kadar çalışabilen 8 çekirdekli bir yonga seti olacak. Yeni yongada PCIE 4.0, geliştirilmiş bir DDR4-3200 bellek denetleyicisi ve entegre bir grafik yongası bulunuyor.

Core i9-11900K, performans testlerinde Ryzen 9 5900X modeliyle karşılaştırdı ve mevcut veriler Core i9-11900K'nın biraz daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.

Grafikte görebileceğiniz gibi, Intel yonga seti rakiplerinden yüzde 2 ila yüzde 8 oranında daha iyi sonuçlara sahip olabilir. Metro Exodus benchmark'ında Core i9'un ortalama 156.54 FPS alması oyuncuları meraklandırıyor.

Firmaya göre Core i9-11900K da dahil olmak üzere ilk Rocket Lake-S yongaları 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Intel Alder Lake işlemci özellikleri

Ayrıca Intel'in, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan yaklaşmakta olan Alder Lake yongalarının bir gösterimi de gerçekleşti. Şirkete göre bu yeni nesil işlemciler, şimdiye kadarki en ölçeklenebilir Intel ürünü olacak ve x86 mimarisinde önemli bir atılımı temsil edecek. Alder Lake CPU'lar ayrıca Intel'in gelişmiş 10nm SuperFin sürümü üzerine inşa edilecek ilk işlemci olmasıyla merak uyandırıyor.

Çip devi ayrıca iş odaklı 11. nesil Intel vPro platformunu da tanıttı. Firma, tehdit tespiti için kullanılan yapay zekası sayesinde "dünyanın en kapsamlı güvenliğini" sağladığını söyledi. Ayrıca Intel'in 10nm SuperFin teknolojisini kullanıyor ve altı kat daha hızlı yükleme ve indirme hızları vaat eden Wi-Fi 6 desteğiyle birlikte geliyor.