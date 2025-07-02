NVIDIA ve AMD'nin Ekran Kartları Çöp Oldu: Müşteriler Tercih Değiştirdi

Donanım dünyasının iki büyük ismi NVIDIA ve AMD, ürettikleri 8 GB VRAM özellikle ekran kartlarını satamıyor. Gelen veriler, kullanıcıların daha yüksek bellek kapasitesine sahip modellere yöneldiğini gösteriyor. Günümüzde pek çok oyun, özellikle AAA (büyük yayıncıların ürettiği, GTA 5 dünya çapında ses getiren ve bilinen oyunlar) oyunların talep ettiği donanım oldukça yüksek.

Öte yandan, modern oyunlardaki grafik motorları da üstün bellek numalarını talep ediyor. Örneğin FSR ve DLSS gibi teknolojilerin aktif kullanıldığı senaryolarda, 8 GB VRAM çok yetersiz. Haliyle 8 GB VRAM'li ekran kartı modelleri, kullanıcıların tamamen görmezden geldiği, çoğunlukla çağ dışı bir teknoloji olarak görülüyor.

8 GB RTX 5060 Ti ve RX 9060 XT Modellerine İlgi Yok

Yapılan araştırmalara göre NVIDIA ve AMD'nin piyasaya sürdüğü 8 ve 16 GB'lik iki ayrı konfigürasyona sahip kartlar, kullanıcıların dikkatini çekmedi. Çift seçenek konsepti, artık oyuncuların ekran kartı alırken dikkat ettiği detaylar arasında yer almıyor. Üstelik 8 ve 16 GB VRAM modeller arasındaki fiyat farkı çok fazla olmuyor. Yurt dışında iki kart modeli arasındaki fark en fazla 50 dolar oluyor.

Ülkemizdeki fiyatlandırmadan baz alırsak;

RTX5060Ti O8G 8 GB GDDR7 128Bit Ekran Kartı = ₺22.076,26

RTX5060Ti O16G 16 GB GDDR7 128Bit Ekran Kartı = ₺23.291,76

Aradaki fark sadece 1.215 TL. Hal böyleyken kimse neredeyse aynı parayı daha düşük VRAM'li bir modele vermek istemiyor. Hem ülkemizde, hem de yurt dışı pazarlarında durum böyle. Kullanıcılar artık 8 GB VRAM'li ekran kartlarını yetersiz buluyor ve bu modelleri "pazarlama tuzağı" olarak nitelendiriyor.

Siz ne dersiniz? Sizce donanım devlerinin artık bu tarz pazarlama taktiklerinden vazgeçme vakti geldi mi? Yorumlarda tartışalım.