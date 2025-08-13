PC'ler Bu Alanda PlayStation 6 İle Yarışamayacak!

PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesinin ardından artık gözler Sony'e çevrildi. Şirket PlayStation 6'yı piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürürken, yeni konsol hakkında bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak PS6'nın ışın izleme performansı ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

Sektörel kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre, PlayStation 6 ışın izleme (ray tracing) alanında adeta çığır açacak. Öyle ki yeni cihaz, selefi PS5'den 10 kat daha iyi ışın izleme performansı sunarken, bu alanda piyasanın en yeni ve en güçlü ekran kartlarından RTX 5080'den bile daha güçlü olacak. İşte detaylar!

PlayStation 6, RTX 5080'den Daha İyi Işın İzleme Performansı Sunacak

Bilmeyenler için ışın izleme teknolojisi, bilgisayar grafiklerinde ışığın ve gölgelerin gerçek dünyadaki davranışını taklit ederek, oyunlar ve görsel içerikler için son derece gerçekçi görüntüler oluşturmaya yarayan bir tekniktir. Yani bir bilgisayar ve konsolun ışın izleme performansı ne kadar yüksekse grafiklerinin de daha gerçekçi sunduğu söylenebilir.

İddialara göre geliştirilmekte olan PS6 bu alanda epey iddialı olacak. Sony'nin piyasaya sürdüğü son oyun konsolu PlayStation 5 Pro'dan neredeyse iki kat daha güçlü bir ışın izleme performansına sahip olacağı söylenen cihaz, bu alanda NVIDIA'nın bu yıl sergilediği RTX 5080 modelinden bile daha güçlü olacak. Dahası yeni cihazın en güçlü GPU'lardan biri olarak kabul edilen RTX 5090'la bile yarışabileceği öne sürülüyor.

PlayStation 6 Ne Zaman Çıkacak?

Sony, henüz PS6'nın ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak şirketin konsollarını genel olarak 7 ile 8 yıllık aralarla güncellediği biliniyor. Buradan yola çıkarak PlayStation 6'nın en erken 2027 yılında satışa sunulacağını tahmin edebiliriz.

