Intel 30 Yıldır Yapmadığı Değişikliği Yaparak Tarihe Geçti

Intel yeni nesil işlemcisi Nova Lake'i kökten değiştirecek bir isim değişikliğine imza attı.1995'ten bu yana tam tamına 30 senedir devam ettirilen isimlendirme geleneği, işlemci mimarilerinin "Family 6" kod adıyla anılmasını sağlamıştı. Nova Lake gibi yeni işlemciler artık başka bir kod adı altında sınıflandırılacak.

Intel Nova Lake İşlemcisi "Family 18" Sınıfına Girdi

Linux çekirdeğinde fark edilen yeni bir kod yamasında Nova Lake işlemcilerinin Family 6 yerine "Family 18" grubuyla anıldığı görüldü. Anlaşılan o ki Intel, x86 mimarisinde büyük değişiklikler yapmak niyetinde. Mimariler köklü olarak değişiyor ve yeni nesil işlemciler de buna göre adapte ediliyor.

30 yıldır kullanılan P6, yani Pentium Pro, Pentium II grubu işlemciler, 64-bit tüketici olarak kayıtlara geçmişti. Family 6 bünyesindeki bu mimari, yakın zamanda tarih olacak.mNova Lake ve Nova Lake L işlemcileri, sırasıyla Family 18 Model 1 ve Family 18 Model 3 olarak sınıflandırılmış.

x86 çip demek, verimlilik anlamında büyük bir sıçrama demek. Çünkü Intel'in kendi A18 üretim süreciyle tasarlanan Nova Lake işlemcilerinde verimlilik sorunları baş göstermişti. Intel, TSMC'nin N2 sürecine geçiş yapacak.

x86 Nova Lake İşlemcileri 2026'da Gelebilir

Nova Lake serisinin yenilenen mimarisiyle çekirdek sayılarının önemli ölçüde artması ve enerjinin çok daha verimli kullanılacak olması, kullanıcıları heyecanlandırmış olsa da Intel bu işlemcilerin ne zaman görücüye çıkacağına dair herhangi bir bilgi vermedi. Piyasadaki beklentiler, yeni nesil işlemci serisinin en erken 2026'da çıkacağını gösteriyor. Adaptasyon sürecinde herhangi bir aksaklık olması durumunda bu süreç daha da uzayabilir.