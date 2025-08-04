AMD'nin RTX 6090'a Rakip Olacak Yeni Ekran Kartı Ortaya Çıktı: RDNA 5 Mimarisine Sahip!

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil ekran kartı mimarisi RDNA 5 hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Şirketin kısa bir süre önce sızdırılan yeni ekran kartı AMD Radeon RX 10900 XT, bu mimarinin performans tarafında RDNA 4'e kıyasla önemli bir sıçrama yapacağını gösteriyor. Söylentilere göre, AMD'nin bu mimariye sahip yeni nesil GPU'ları piyasadaki dengeleri bozabilir. İşte detaylar!

RDNA 5 Mimarili AMD Radeon RX 10900 XT Neler Sunacak?

Paylaşılan bilgilere göre, RDNA 5 mimarisi RDNA 4'e göre yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek bir IPC (saat döngüsü başına işlem) performansı sunacak. Bu artışın, özellikle geleneksel rasterizasyon işlemlerinde ve ışın izleme (ray tracing) performansında daha belirgin olacağı belirtiliyor. Bu veriler, aynı güç tüketimi ve saat hızlarında bir RDNA 5'in RDNA 4'ten daha verimli çalıştığını gösteriyor.

İddialara göre ilk olarak Radeon RX 10900 XT modelinde göreceğimiz bu yeni mimari, RDNA 4'teki 64 işlem birimini geride bırakarak 154 adet işlem birimi sunabilir. TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretileceği iddia edilen bu kartın, 36 GB GDDR7 RAM'e ve 380W güç tüketimine sahip olacağı belirtiliyor. Yeni GPU'nun bu teknik özelliklerle, NVIDIA'nın bir sonraki amiral gemisi GeForce RTX 6090'a doğrudan rakip olacağını söyleyebiliriz.

Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce yeni AMD Radeon RX 10900 XT, sahip olduğu RDNA 5 mimarisi ile ekran kartı pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir mi? Yorumlarda buluşalım...