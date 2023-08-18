Intel Ekran Kartları Performans Konusunda Önemli İyileştirmeler Aldı

Intel, Arc Alchemist ekran kartlarında yaptığı son güncellemelerle oyun performansını %77'ye varan oranda artırdı.

Şu anda Intel'in ekran kartları fiyat olarak oldukça bütçe dostu durumunda ve amiral gemisi Arc A770 piyasaya sürülmesinden bu yana büyük ilgi gördü.

Intel'in ekran kartlarına oyuncularla buluşmasından bu yana DirectX 11 ve DirectX 9 oyunları için kayda değer iyileştirmeler sağlayan 30'dan fazla sürücü güncellemesi yayınlandı.

Intel Ekran Kartlarına Son Güncellemelerle %77'ye Varan Performans Artışı

Arc A750 GPU ile yapılan kıyaslamalar, çeşitli oyunlarda %10 ila %77 arasında değişen performans kazançları elde edildiğini gösteriyor.

Intel ayrıca NVIDIA'nı DLSS'sine rakip olan ve 70'ten fazla oyun tarafından desteklenen XeSS'i de tanıttı. Ayrıca Intel, daha iyi CPU-GPU iş yükü dengesi için GPU Busy metriğini ekliyor ve gerçek zamanlı performans izleme ve yakalama için bir kaplama aracı olan PresentMon'u sunuyor.

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