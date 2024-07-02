Intel Mac'lerin Desteklemediği macOS Sequoia Özellikleri!

Günümüzde Mac denildiğinde akıllara doğrudan Apple Silicon yani Apple M serisi işlemciler geliyor fakat 3 - 4 yıl öncesine kadar hayatımızdaki tüm Mac bilgisayarlarda Intel işlemciler vardı. Intel'den Apple M serisi işlemcilere geçiş o kadar başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleşti ki, birçok kişi Intel işlemcili Mac'leri unuttu. Tabii Apple'ın unutması söz konusu olamaz çünkü halen devasa bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.

WWDC 2024'te tanıtılan ve birkaç ay sonra herkese sunulacak olan macOS Sequoia sürümü Intel işlemcili Mac'leri destekliyor. Ancak bazı özellikler sadece Apple M serisi işlemciye sahip modellerde çalışacak.

Intel Mac'lerde Olmayan macOS Sequoia Özellikleri

WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18'den daha fazla konuşulan Apple Intelligence yapay zekanın gücünü iPhone, iPad ve Mac'e getiriyor. Apple'ın kişiye özel akıllı teknoloji sistemi olarak adlandırdığı Intelligence; macOS Sequoia, iOS 18 ve iPadOS 18’e derinlemesine entegre edildi.

Dil ve görselleri anlıyor ve bunları oluşturabiliyor, uygulamalarda işlem yapabiliyor ve kişisel bağlamdan yararlanabiliyor. Canlı ses transkripsiyon özelliği ise adından da anlaşılabileceği üzere konuşmaları yazıya döküyor ve bu sayede Notlar uygulamasında sesi metine çevirerek yeni notlar oluşturmanızı sağlıyor.

Her iki özellikte yapay zeka tabanlı olduğu için Intel işlemcili Mac modellerinde kullanılamayacak.

Bu iki özellik dışında tüm yeniliklerin Intel Mac'lere gelecek olması sevindirici bir detay. Daha sonra göndermek üzere mesaj planlamaktan, şifreler uygulamasına ve yeni pencere özelliklerine kadar tüm macOS Sequoia özelliklerini kullanabileceğiz. Bu kapsamda yeni işletim sistemini destekleyen modeller şu şekilde;

- MacBook Air (2020 ve sonrası)

- MacBook Pro (2018 ve sonrası)

- iMac (2019 ve sonrası)

- Mac Mini (2018 ve sonrası)

- iMac Pro (2017 ve sonrası)

- Mac Pro (2019 ve sonrası)

- Mac Studio (2022 ve sonrası)