İşte Intel’in Yeni Core Ultra 9 İşlemcili İlk Mini PC’si: Asus NUC 14 Pro AI, Üstelik Copilot'u da Var!

Asus, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak yeni Asus NUC 14 Pro AI modelini duyurdu. Bu kompakt yapısıyla dikkat çeken mini PC, Intel’in yeni Core Ultra 9 işlemcilerini barındıran ilk cihaz olarak öne çıkıyor.

Cihaz ilk olarak IFA 2024 fuarında tanıtılmış. Hem ufak, hem güçlü, hem de Microsoft’un Copilot Plus teknolojisini destekleyen ilk yapay zeka mini bilgisayar olarak karşımızda.

Asus NUC 14 Pro AI Teknik Özellikler

Asus NUC 14 Pro AI, teknik özellikleri şöyle:

Core Ultra 5 226V (16GB RAM) ile Core Ultra 9 288V (32GB RAM) arasında değişen 5 farklı konfigürasyonu var.

M.2 2280 PCIe Gen 4 x 4 yuvası, 256GB ile 2TB arasındaki NVMe SSD 'leri destekliyor.

67 TOPS GPU ve 48 NPU TOPS ile yapay zeka uygulamalarında performansıyla göz dolduruyor.

Sadece 130mm x 130mm x 34mm boyutlarında. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Mac Mini; 127mm x 127mm x 50mm boyutlarıyla daha kalın konumda.

Cihazın ön panelinde Copilot sesli komut butonu, parmak izi sensörü, bir Thunderbolt 4 portu, kulaklık jakı, iki USB-A portu ve bir güç butonu bulunuyor.

Arka panelde ise bir Thunderbolt 4 portu, iki USB-A portu, 2.5Gbps Ethernet ve bir HDMI portu var. Cihaz Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini desteklemesiyle de öne çıkıyor.

Mini PC Satış Fiyatı ve Tarihi

Her ne kadar Asus, bu mini PC’nin teknik detaylarını paylaşmış olsa da, henüz satış fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili resmi bir bilgi verilmedi. Ancak bu cihazın, hem performansı hem de tasarımıyla, Mac Mini ve benzer modellerin karşısında ciddi bir rakip olabileceği ihtimali düşünülürse Mac Mini’nin fiyat bandında olmasını bekleyebiliriz.