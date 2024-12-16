Intel, Snapdragon PC’lerde Yüksek İade Oranları Olduğunu İddia Ediyor

ARM tabanlı işlemciler, uzun süredir piyasaya hakim olan x86 mimarisine karşı güçlenmeye başlarken PC pazarında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Tabii geçiş sırasında bazı iniş-çıkışlar da mevcut.

Bu kapsamda, Intel Geçici Eş CEO’su Michelle Johnston Holthaus, Barclays’in 22. Yıllık Global Teknoloji Konferansı’nda yaptığı açıklamalarda, Qualcomm’un Snapdragon işlemcili bilgisayarlarının yüksek iade oranlarıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

"İade Oranını Perakendecilere Sormak Lazım"

Holthaus, ARM PC'lerinde büyük bir yüzdenin geri döndüğünü öne sürdü. Sözleri şöyle:

ARM PC’lerinin iade oranına baktığınızda, herhangi bir perakendeciye sorun; en büyük endişeleri, ‘Bunların büyük bir yüzdesi geri dönüyor’ oluyor. Bu sorun, yaygın uygulamalarla uyumluluk problemlerinden kaynaklı.

Qualcomm ise bu iddialara hızlıca yanıt vererek, “Cihazlarımızın iade oranları endüstri normları içinde” dedi. Şirketin sözcüsü, önümüzdeki beş yıl içinde dizüstü bilgisayarların %30 ila %50’sinin x86 dışı platformlara geçmesini beklediklerini belirtti.

ARM Bilgisayarlar Yükselişte

Tüm bu tartışmalara rağmen, ARM tabanlı sistemler PC pazarında kendine yer açmaya devam ediyor. Qualcomm Snapdragon X Elite makineleri şu anda sadece %0,8 pazar payına sahip olsa da, genel ARM tabanlı istemci PC segmenti yaklaşık %10’luk bir paya ulaşmış durumda.

Bu büyük oranda, ARM benimsenmesinin yolunu açan Apple’ın M serisi işlemcileri sayesinde mümkün oldu.

Intel ise değişen bu manzaranın farkında. Holthaus, şu yorumu yaptı:

Hiç olmadığı kadar fazla rakiple karşı karşıyayız. 2025 yılında piyasaya daha fazla rakibin girdiğini göreceksiniz.

Böyle bir açıklama, Nvidia ve MediaTek'in ARM tabanlı Windows bilgisayarları pazarına gireceği yönündeki söylentilere ışık tutuyor diyebiliriz.

O Sırada Intel Ne Yapıyor?

Yakın zamanda CEO'su görevden ayrılan Intel'de bayrağı geçici olarak Holthaus devraldı. Şu sıralar şirket, ARM tabanlı rakiplerine karşı performans ve enerji verimliliğini iyileştirmek için çalışıyor.

Intel'in Lunar Lake mimarisi, hibrit bir yaklaşımla Ökçül (E-core) ve Performans (P-core) çekirdeklerini birleştirerek güç verimliliğini ve performansı optimize ediyor.

Ek olarak şirket donanımlarına AI dokunuşu da eklenmeye başladı. Örnek olarak Lunar Lake mimarisi, 48 TOPS’a kadar performans sunabilen dördüncü nesil bir NPU içeriyor—ki bu önceki nesille kıyaslandığında dört katlık bir artış demek.