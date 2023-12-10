Intel İşlemcili Mini PC: Acemagic S1 Piyasa Sunuldu!

Acemagic, 2019 yılında kurulan bir Çin teknoloji şirketidir. Mini PC'ler, akıllı ev cihazları ve diğer tüketici elektroniği ürünleri üreten şirket, ürünlerini dünya çapında 50'den fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Acemagic'in öne çıkan ürünlerinden biri olan S1, küçük alanlar için mükemmel olan kompakt tasarımıyla ve 123.8 x 128 x 40.9mm ölçüleriyle dikkat çekiyor. Kişiselleştirilmiş içerik ayarları sunan ve LCD ekran içeren bir ön panelle öne çıkıyor. Ayrıca, yan panel, iç bileşenlere kolay erişim için manyetik bir hızlı kapak sistemi içeriyor ve dış görünümünde ise RGB aydınlatma efektleri ile cihaza hem kullanışlılık hem de estetik katıyor.

Acemagic S1 Mini PC Temel Özellikleri:

Mini PC'nin içinde, 10nm Intel N100 işlemcisi tarafından güçlendiriliyor. Bu işlemci, 4 küçük çekirdek içerir ve 3.4GHz'ye kadar turbo frekansta çalışabilir. Bu işlemci, 16GB DDR4 RAM ve 512GB SSD (2TB'ye kadar) ile kullanılabilir, çoğu bilgisayara göre yeterli bellek ve depolama sunuyor.

Intel UHD Graphics kartı, günlük görevlerden daha fazla grafik işlemlerine kadar bir sürü uygulamayı destekler. Mini PC, etkili ısı dağılımına sahiptir, böylece yoğun kullanım altında bile serin kalmasını sağlar.

Bağlantılar açısından, ACEMAGIC S1, çift Ethernet bağlantı noktasıyla dikkat çeker. Ayrıca, çift HDMI bağlantı noktasına ve dört USB-A arayüzüne sahiptir, dış cihazlar ve ekranlarla bağlantıda önemli bir esneklik sağlar. Bu mini PC, çift ekran çıkışını destekler ve 4K çözünürlüğü işleyebilir, bu da medya tüketimi ve çoklu görev için iyi bir tercih yapar.