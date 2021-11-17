Intel Core i7 12800H Özellikleri ve Performansı Sızdırıldı

Geekbench 5 üzerinde ortaya çıkan yeni bir performans testinin sonuçları, Intel'ın yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlandığı mobil işlemcisi Intel Core i7 12800H hakkında merak edilen detayları ortaya koyuyor. Peki Intel Core i7 12800H özellikleri ve performansı nasıl olacak?

Intel Core i7 12800H Özellikleri ve Performansı Nasıl Olacak?

Intel tarafından dizüstü bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirilen i7 12800H şu ana dek ilk kez bir sızıntıya konuk oluyor: Geekbench 5 üzerinde ortaya çıkan performans testinin sonuçlarına göre i7 12800H tek çekirdekte 1.654 puan alırken, çoklu çekirdekte 9.618 puan alıyor.

Ufak bir kıyaslama olması adına i7 11800H tek çekirdekte 1.474 puan, çoklu çekirdekte ise 7.959 puan alıyor. Bu da tek çekirdekte %12,21, çoklu çekirdekte ise %20,84 performans artışı olduğu anlamına geliyor. Şimdi, bu performans artışının altındaki teknik detaylara göz atalım.

Geekbench 5 üzerindeki listelemeye göre Intel Core i7 12800H 14 adet fiziksel ve 20 adet sanal çekirdek ile kutudan çıkıyor. Söz konusu çekirdeklerin 6 tanesi performans, geriye kalan 8 tanesi ise verimlilik çekirdeği. Bu da onu hem önceki nesle hem de diğer rakiplerine karşı çok daha performanslı hale getiriyor.

Tabii ki performans testleri, bir işlemcinin gerçek dünyada tam olarak nasıl bir performans göstereceğinin kesin bir garantisi değildir ancak neler beklemenize yönelik ufak ipuçları taşırlar. Daha ayrıntılı performans testleri için resmi lansmanı beklemek daha doğru olacaktır.

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