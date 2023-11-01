İnternet İlanlarında Yeni Dönem: İlan Açarken Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar!

Ticaret Bakanlığı, emlak ve ikinci el araçlarla ilgili gerçeği yansıtmayan ilan ve reklamlarla ilişkin endişelere yanıt olarak yeni düzenlemenin önemli detaylarını aktardı.

31 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri, iki aylık bir geçiş dönemi sunmuştu ve bu süreç de tamamlandı. Düzenlemelerin temel amacı, ürün veya hizmetleri tanıtmak için sahte kimlikler kullanan kişiler tarafından çevrim içi ilan platformlarının kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek olacak.

Düzenlemeler Hangi Değişiklikleri Kapsıyor?

Vatandaşlar artık kendilerine, eşlerine veya birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olmayan gayrimenkul veya araçların ilanını açamayacak. Emlak komisyoncuları ve araba satıcıları için istisnalar getirilmiş olup, bu kişiler yetki belgelerini doğrulayarak satmaya yetkili oldukları mülklerin ilanını açabilecekler.

Ayrıca ilan sitelerinin artık ikinci el araç veya gayrimenkul ilanı verenlerin üye olmalarına veya ilan yayınlamalarına izin vermeden önce yetkilerini teyit etmeleri gerekecek.

Bu düzenlemeleri ihlal ettiği tespit edilenler, her bir suç için 10.000 ila 100.000 lira arasında değişen idari para cezalarına çarptırılacak.

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