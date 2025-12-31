Yüzde 47 Zam: İnternetten Yemek Söylemek Artık Çok Daha Pahalı Olacak!

Son dönemlerde internetten yemek sipariş etmenize yardımcı olan platformlarda teslimat ücretlerinde farklılıklar görmüşsünüzdür. Bu noktada platformlar ve kuryeler arasındaki anlaşmalar sonucunda kurye ücretlerine zam yapıldı. Tabi yapılan bu zam beraberinde tüketicileri de etkiledi. İşte detaylar...

Motokurye Ücretlerine Yüzde 47 Zam!

NTV’de yer alan bilgilere göre, motokuryelerin aylık ücretlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Günlük ortalama 42 sipariş dağıtan bir motokuryenin haftalık kazancı 29 bin 400 TL seviyesine çıkarken aylık brüt kazançlar 118 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Bu rakamlar giderler düşülmeden önceki tutarları ifade ediyor olsa da teslimat sektöründeki maliyet artışını net şekilde ortaya koyuyor. Bu tablo online yemek siparişi tarafında kaçınılmaz bir sonucu da beraberinde getiriyor. Motokurye maliyetlerinin yükselmesi Yemeksepeti, Trendyol Go ve Getir gibi platformlarda “getirme ücreti”, “servis bedeli” veya ek ücretlerin yeniden güncellenmesi anlamına geliyor.

Özellikle düşük tutarlı siparişlerde, toplam ödeme miktarının daha da artması bekleniyor. Son dönemde zaten kademeli şekilde yükselen teslimat ücretleri, bu gelişmeyle birlikte kullanıcı tarafında daha belirgin hissedilebilir. Uzmanlara göre platformların artan maliyeti uzun süre kendi bünyelerinde absorbe etmesi zor görünüyor.

Bu da internetten yemek söylemenin, geçmişe kıyasla daha pahalı bir alışkanlık hâline gelmesine yol açabilir. Kısacası motokuryelerin kazançlarındaki artış olumlu bir gelişme olsa da bunun bedelinin tüketici tarafında ödenmesi kuvvetle muhtemel.

Önümüzdeki dönemde online yemek siparişi vermeden önce fiyatlara bir kez daha bakmak gerekebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.