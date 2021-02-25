İnternetten Telefon Alan Adam Kutudan Çıkanı Görünce Şok Oldu

İnternetten telefon alan adam hayatının şokunu yaşadı. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşayan bir adam internet üzerinden akıllı telefon satın aldı. Adam kutuyu açınca akıllı telefon yerine bisküvi ile karşılaştı ve hayatının şoku ile karşılaştı.

İnternetten Telefon Alan Adam Kutuyu Açınca Şok Yaşadı

Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre, Yasin A. isimli vatandaş internet üzerinden 6.300 TL'lik akıllı telefon satın aldı. Ürünü satın aldıktan kısa bir süre sonra kargodan kutuyu teslim alan adam, kutuyu açtığında bisküvi ile karşı karşıya kaldı.

Yasin A. yaptığı açıklamada kutudan bisküvi çıktığını görünce kargo görevlisinin peşinden gittiğini söyledi.

Kargo görevlisi ile birlikte tutanak tuttulduğunu belirten Yasin A. karakola da giderek şikayette bulundu. "O kadar para verdim geleni görünce şok oldum" diyen Yasin A. telefonu güvenilir siteden aldığını ancak bisküvi çıktığını görünce şok yaşadığını aktararak mağduriyetinin giderilmesini talep etmekte.

İnternette zaman zaman bu tür sorunlar yaşanıyor. Alışveriş sitesi güvenilir olsa bile bazı ürünler satıcı üzerinden gönderiliyor. Alışveriş sitesi aracılık etmiş oluyor. Satıcı tarafından gönderilen ürünler bazen karışıyor ve yanlış gönderilebiliyor. Bazen ise dolandırıcılık amacı ile satın alınan ürün yerine başka ürün gönderiliyor.

Genellikle ürünlerin yanlış gönderilmesi sonucunda sorunlar meydana geliyor. Ürünlerin karıştığı ve yanlış gönderilmesi durumu sık sık hem kargo tarafında hem de ürünü gönderen satıcı tarafında yaşanmakta. Geçtiğimiz yıllarda da internetten tablet alan bir vatandaşın salatalık ile karşılaştığı görülmüştü.

İnternet üzerinden alışveriş yaparken en çok dikkat edilmesi gerekenler arasında satıcının puanı ve ürüne gelen yorumlar bulunuyor. Satıcının puanı düşük ise veya ürüne gelen yorumlar iyi değil ise farklı bir satıcı üzerinden farklı bir ürün alınmasında yarar var.

Umarız ki Yasin A. isimli vatandaşın maduriyeti kısa süre içerisinde giderilir ve satın aldığı akıllı telefona kavuşur.

Sizler Yasin A. isimli vatandaşın yaşadığı durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın. Görüşlerinizi bekliyoruz.