Kanada'da İnternetten 'İntihar Kitleri' Satan Kişi Cinayetle Suçlanıyor!

Kanada'da, internet platformlarında "intihar kitleri" satarak suçlanan bir adam, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak. Yetkililer, mayıs ayında ilk defa gözaltına alınan Kenneth Law'un, kendine zarar verme amacıyla kullanılabilecek zehirli maddeleri satan ve bunları 40'tan fazla ülkedeki insanlara dağıtan çeşitli web sitelerini işlettiğini ifade etti.

Kanada'da ikamet eden 57 yaşındaki Kenneth Law, 14 "ağır suç" ve 14 "intihar teşviki ve yardım" suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılar, çevrim içi platformlarda "intihar setleri" satarak 100'den fazla ölümle ilişkilendirilen Law'a yönelik cinayet suçlamalarını artırdı.

Kenneth Law, bağlantılı olduğuna inanılan ölümlerle ilgili mahkemeye çıkacak ve 14 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Kanada ceza kanunu, bir kişinin intihar ederek ölmesine "nasihat eden veya yardım eden" herkesi 14 yıla kadar hapisle cezalandırıyor. Ölümlere sebep olan kişilerin yaşları 16 ila 36 arasında değişiyor.

Yetkililer, mayıs ayında ilk defa tutuklanan bir suç örgütü üyesinin, kendine zarar verme amaçlı kullanılabilecek zehirli maddeleri satan ve bunları 40'tan fazla ülkedeki insanlara dağıtan çeşitli web siteleri işlettiğini açıkladı.

Eyalet başsavcısı, şüphelinin duruşması için ön soruşturmayı atlayarak, iddianame ile doğrudan Ontario yüksek mahkemesine gitme kararı aldığını açıkladı.

Şüpheliyi savunan avukat Matthew Gourlay, müvekkilinin suçlamaları kabul etmeyeceğini ve hukuki yardımdan mahrum bırakıldığında yasal temsil için hükümetten fon talep etmek için kullanılan Rowbotham başvurusunda bulunmayı planladığını ifade etti.