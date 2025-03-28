The Sims Rakibi Oyun, Ön Siparişlere Açıldı! İşte Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

Yıllardır birçok oyun The Sims'e rakip olma iddiasıyla piyasaya sürüldü ancak hiçbiri bu popüler yaşam simülasyonunun tahtını sarsmayı başaramadı. Ancak PUBG'nin geliştiricisi KRAFTON, yeni oyunu inZOI ile bu durumu değiştirecek gibi görünüyor. The Sims'e sıkı bir rakip olabileceği söylenen inZOI, uzun bir bekleyişin ardından nihayet erken erişim sürecine girdi ve ön siparişlere açıldı. İşte inZOI sistem gereksinimleri ve fiyatı!

inZOI Ön Siparişlere Açıldı: Sistem Gereksinimleri ve Fiyatı

Kısa süre önce Steam’de satışa sunulan inZOI, oyuncuları tamamen özelleştirilebilir bir yaşam simülasyonuna götürüyor. “Zoi” adı verilen sanal karakterleri merkezine alan oyun, detaylı karakter ve çevre özelleştirmeleriyle dikkat çekiyor. Oyuncular, bu karakterlerin günlük yaşamlarını yönetirken farklı kariyer yollarını deneyimleyebilir ve derin sosyal etkileşimlerde bulunabilir.

inZOI, Steam’de 24.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu ve güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 950 TL'ye denk geliyor. Ancak ülkemizde döviz kurlarındaki dalgalanmalar göz önüne alındığında bu fiyatın sabit kalmayacağını söylemek gerekiyor.

inZOI sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Bileşen Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşlemci Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600 Intel i7 12700k, AMD Ryzen 7 7800x3D İşletim Sistemi Windows 10/11 Windows 10/11 RAM 12 GB 16 GB Depolama 40 GB kullanılabilir alan 60 GB kullanılabilir alan Ekran Kartı NVIDIA RTX 2060 (6 GB VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM) NVIDIA RTX 3070 (8 GB VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB VRAM)

Erken erişim sürecinin ne zaman sonlanacağıysa şimdilik bilinmiyor. Ancak birkaç ay sürmesi muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? The Sims rakibi inZOI oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.