The Sims Rakibi Oyun İlk DLC'si ile Sahnede!

Krafton'un Mart 2025'te erken erişim sürecinde oyuncuların beğenisine sunduğu yaşam simülasyonu oyunu InZOI, Gamescom 2025'in Opening Night Live sahnesinde oyuncuları heyecanlandıran bir duyuruya imza attı. Oyuna yeni bir içerik paketi ekleniyor. "Island Getaway" adındaki DLC, oyuna yeni içerikler eklemesinin yanı sıra önemli iyileştirmelere de imza atıyor. inZOI oyuncuları, bir yerden sonra oyunda yapacak bir şey kalmamasından ötürü uzun zamandır şikayetçiydi. Ancak şimdi, yeni DLC sayesinde oyun daha da renklenecek.

inZOI Tropikal Cahaya Adası DLC Paketi: Island Getaway

Yeni DLC ile oyuncular, Cahaya adlı ada bölgesine adım atacak. Güneydoğu Asya'dan esinlenen bu bölge; yemyeşil doğası, sahilleri ve tatil kasabasıyla öne çıkıyor. Oyuncular hem ana adayı hem de tatil adasını keşfederek yüzme, tekne gezintisi, şnorkelle dalış gibi aktiviteler yapabiliyor. inZOI: Island Getaway DLC içeriğinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Island Getaway DLC İçeriği

Bu DLC sadece Cahaya adasından ibaret değil; oyuna mücevher işçiliği, balıkçılık, tarım, madencilik gibi yeni işlevler de ekliyor. Dahası, tropik temalı saç stilleri ve kıyafetler, yeni etkileşim seçenekleri ve elektrikli scooter, motosiklet tarzı yeni araçlar da oyuncuların beğenisine sunulacak. Güncelleme kapsamında 90 yeni şarkı oyuna eklenecek. Ayrıca karakterlerin duygu balonları, ortak aktiviteler ve rastgele karşılaşmalar sayesinde daha doğal hikâyeler ortaya çıkacak.

Yapılan duyuruda güncellemenin UI/UX iyileştirmeleri içerdiğine de dikkat çekildi. Son olarak, Gamepad desteğinin de şu an test aşamasında olduğu belirtildi. Yeni DLC'nin çıkış tarihi 20 Ağustos 2025 olarak açıklanmıştı. Yani bugün itibarıyla içeriğe erişim sağlayabilirsiniz.