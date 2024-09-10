Yaşam simülasyonu sevenlerin uzun bir süredir beklediği inZOI karakter yaratma ekranı piyasaya sürüldü. Gelin ve hemen karakterinizi yaratın.

Kemal Tavus - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PUBG’nin yapımcısı KRAFTON tarafından geliştirilen ve yayınlanan inZOI çok kısa bir süre sonra bizlerle olacak olan bir yaşam simülasyonu oyunudur. Son derece geçekçi grafiklere sahip olan bu oyun pek çok kişinin ağzını açık bıraktı.

inZOI, hayatın çeşitli yönlerini keşfetmenize ve kendi benzersiz hikayenizi yaratmanıza olanak tanıyan sürükleyici bir yaşam simülasyon oyunudur. Bu oyunda, 'Zois' adı verilen karakterlerin hayatlarını kontrol ederek ve gözlemleyerek, kendi yaşam öykünüzü şekillendirebilirsiniz.

inZOI'nin kullanıcı dostu araçları sayesinde, karakterlerinizi özelleştirebilir ve hayalinizdeki evi inşa edebilirsiniz. Bu sayede en derin arzularınızı gerçekleştirme şansı bulurken detaylı simülasyonun yarattığı çeşitli duyguları deneyimleme fırsatı yakalarsınız.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, gerçekçi grafikleriyle oyuncuların hayal gücünü özgürce kullanmalarına olanak tanır. Çeşitli kaynakları kolayca oluşturabilir, karakterinizin görünümünü ve kıyafetlerini özelleştirebilir, geniş bir mobilya ve yapı seçkisi kullanarak kendi evinizi inşa edebilirsiniz.

inZOI İndir

Henüz inZOI indirilmeye açılmadı ancak inZOI karakter yaratma demosu yayınlandı. Oyunun nasıl gözüktüğünü görmek ve karakter yaratma ekranının ne kadar detaylı gözüktüğünü görmek için oyunun demosunu indirebilirsiniz.

inZOI Karakter Yaratma

Öncelikle inZOI karakter yaratma ekranı sizi karşılıyor ve tam olarak hayalinizdeki karakteri yaratabilmeniz bu oyun ile mümkün. Hemen indirin ve inZOI’nın nasıl detaylı bir karakter yaratma ekranı olduğunu keşfedebilirsiniz.

inZOI Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10/11

: Windows 10/11 İşlemci : Intel i5 10400, AMD Ryzen 3600

: Intel i5 10400, AMD Ryzen 3600 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT

: NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 60 GB kullanılabilir alan



