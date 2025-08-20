6.073 TL'lik 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, ağustos ayının sonunda Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

5 Oyun Game Pass'ten Ayrılacak

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 31 Ağustos 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesinden Ben 10 Power Trip, Borderlands 3, Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, Sea of Stars ve This War of Mine: Final Cut kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Aksiyon ve macera türlerindeki Ben 10 Power Trip, efsane çizgi film serisinin evreninde geçiyor. Ben'i kontrol ettiğimiz oyunda kötü niyetli Hex'e karşı mücadele ediyoruz. Oyunda dört kol, elmas kafa ve ateş topu gibi çeşitli karakterlere dönüşebiliyoruz.

Tek oyunculu modun yanı sıra dört kişiye kadar co-op desteğine sahip olan Borderlands 3, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Çizgi roman tarzı grafiklere sahip olan looter shooter oyununda çok fazla sayıda silah bulunuyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan hızlı tempolu oyunda ayrıca RPG elementleri de mevcut.

Macera ve platform oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, 2020 yılında satışa sunuldu. Çizgi film tarzı grafiklere sahip yapımda sevimli kahramanlar ile birlikte Adventure Bay'i kurtarmaya çalışıyoruz.

Sea of Stars, en iyi JRPG oyunları arasında yer alıyor. Piksel grafikleriyle öne çıkan yapım, klasik JRPG'lerden farklı olarak platform elementleri de içeriyor. Klasik sıra tabanlı savaş mekaniğine sahip oyunda kombo sistemi mevcut. Bu, savaş sistemini çok daha dinamik ve stratejik hâle getiriyor.

This War of Mine: Final Cut, savaşı hayatta kalma çalışan bir grup sivilin bakış açısından anlatıyor. Hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda birbirinden zorlu kararlar vermek zorunda kalıyoruz. Oyunda gece ve gündüz sistemi de mevcut.