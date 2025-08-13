The Sims 4 Alternatifi Konsollara Geliyor! Xbox Sahipleri Üzülecek
EA Games'in yıllardır tek başına hüküm sürdüğü hayat simülasyonu oyunları kategorisinin artık inZOI adında bir rakibi var ve artık konsoldan da erişilebiliyor.
The Sims oyununun en büyük tek rakibi olarak öne çıkan hayat simülasyonu oyunu inZOI, daha beta sürecinde olmasına rağmen dünya çapında büyük ilgi gördü. Milyonlarca oyuncu, EA Games'in ilk ve tek olduğu sektörde hiçbir yenilik yapılmamasından ötürü şikayetçiydi.
EA Games, sektörün tek ismi olmasından ötürü sadece ek paketler (DLC) çıkararak oyuna yeni kozmetik, eşya ve harita genişlemesi gibi içerikler ekliyordu. Ancak şu an erken erişimde olan inZOI, bu kategoride The Sims oyununa bir alternatif olmayı başardı. Büyük beğeni toplayan oyun, şimdi de konsollara geliyor.
inZOI PlayStation 5 Platformuna Geliyor
inZOI geliştiricilerinin paylaştığı resmi blog yazısına göre oyunun 2026'da PlayStation 5'e geleceği kesinleşti. Ancak Xbox kullanıcıları için durum belirsiz. Yapılan açıklamada, inZOI Xbox sürümünün halen değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Yayıncıların Xbox'a olan ilgisizliğiden ötürü oyunun bu platform için çıkmayacağına dair endişeler artmaya başaldı. Değerlendirme aşaması henüz onay sürecini kapsamıyor. Yine de oyunun en azından PS5 platformuna gelecek olması, konsol oyuncularının bir kısmını mutlu etti.
inZOI Türkiye Satış Fiyatı
inZOI'nin PlayStation 5 platformundaki satış fiyatı henüz belli olmadı. Steam'de önce "Çok Olumlu" başlayıp sonrasında "Karışık" derecelendirmeye düşen oyunun PC versiyonu şu an 25 dolar (1,018.87 TL) fiyat etiketiyle satışta.
inZOI Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- İşlemci: Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600
- Hafıza: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)
- DirectX: Versiyon 12
Maksimum:
- İşlemci: intel i7 12700k, AMD Ryzen 7 7800x3D
- Hafıza: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT (16GB VRAM)
- DirectX Versiyon 12