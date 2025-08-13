The Sims 4 Alternatifi Konsollara Geliyor! Xbox Sahipleri Üzülecek

The Sims oyununun en büyük tek rakibi olarak öne çıkan hayat simülasyonu oyunu inZOI, daha beta sürecinde olmasına rağmen dünya çapında büyük ilgi gördü. Milyonlarca oyuncu, EA Games'in ilk ve tek olduğu sektörde hiçbir yenilik yapılmamasından ötürü şikayetçiydi.

EA Games, sektörün tek ismi olmasından ötürü sadece ek paketler (DLC) çıkararak oyuna yeni kozmetik, eşya ve harita genişlemesi gibi içerikler ekliyordu. Ancak şu an erken erişimde olan inZOI, bu kategoride The Sims oyununa bir alternatif olmayı başardı. Büyük beğeni toplayan oyun, şimdi de konsollara geliyor.

inZOI PlayStation 5 Platformuna Geliyor

inZOI geliştiricilerinin paylaştığı resmi blog yazısına göre oyunun 2026'da PlayStation 5'e geleceği kesinleşti. Ancak Xbox kullanıcıları için durum belirsiz. Yapılan açıklamada, inZOI Xbox sürümünün halen değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Yayıncıların Xbox'a olan ilgisizliğiden ötürü oyunun bu platform için çıkmayacağına dair endişeler artmaya başaldı. Değerlendirme aşaması henüz onay sürecini kapsamıyor. Yine de oyunun en azından PS5 platformuna gelecek olması, konsol oyuncularının bir kısmını mutlu etti.

inZOI Türkiye Satış Fiyatı

inZOI'nin PlayStation 5 platformundaki satış fiyatı henüz belli olmadı. Steam'de önce "Çok Olumlu" başlayıp sonrasında "Karışık" derecelendirmeye düşen oyunun PC versiyonu şu an 25 dolar (1,018.87 TL) fiyat etiketiyle satışta.

inZOI Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşlemci: Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600

Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600 Hafıza: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)

NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM) DirectX: Versiyon 12

Maksimum: