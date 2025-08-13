Battlefield 6’nın Kazancı Açıklandı: Rakam Dudak Uçuklattı!

Electronic Arts’ın kısa süre önce ön siparişe açtığı Battlefield 6 için ön sipariş veren oyuncu sayısı ve elde edilen gelir miktarı netleşti.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Electronic Arts’ın kısa süre önce ön siparişe sunduğu Battlefield 6, oyuncuların yoğun ilgisiyle gündemde. Ekim ayında raflardaki yerini alacak olan yapım, şimdiden Steam başta olmak üzere birçok platformda “en çok satanlar” listesine girmeyi başardı. Peki bugüne kadar kaç oyuncu Battlefield 6’yı satın aldı? İşte veriler...

Battlefield 6, 600 Bin Ön Siparişi Aştı

Oyun dünyasına dair paylaştığı verilerle bilinen Alinea Analytics’e göre Battlefield 6, yalnızca Steam üzerinden 605 binden fazla ön sipariş aldı ve geliştirici şirket şimdiden 35 milyon dolarlık gelir barajını geçti. Kırdığı rekorlar ve gördüğü yoğun ilgiyle sahneye adeta bomba gibi giriş yapan yapım, tüm Call of Duty oyunlarının rekorlarını geride bıraktı.

Elbette bu rakamların yalnızca Steam platformuna ait olduğunu unutmamak gerekiyor. Electronic Arts’ın kendi mağazası, Epic Games Store, Xbox Store ve PlayStation Store üzerinden de satışlar devam ediyor. Bu doğrultuda oyunun toplam satışlarının şimdiden 1 milyon barajını aşmış olması kuvvetle muhtemel.

Battlefield 6 Türkiye Satış Fiyatı

  • Standart sürüm
    • PC: 69,99 euro (3.322 TL)
    • PlayStation 5 ve Xbox Series X/S: 79,99 euro (3.797 TL)
  • Phantom sürümü
    • PC: 99,99 euro (4.747 TL)
    • PlayStation 5 ve Xbox Series X/S: 109,99 euro (5.222 TL)

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri

Donanım Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler
İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit)
İşlemci Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X
Bellek (RAM) 16 GB RAM 16 GB RAM
Ekran Kartı Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) Nvidia RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT
DirectX Sürüm 12 Sürüm 12
İnternet Bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı
Depolama Alanı 55 GB boş alan 80 GB boş alan
Ses Kartı Öneri belirtilmemiş Öneri belirtilmemiş
VR Desteği Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Oyuncular Üzgün: Battlefield 6 Bu Ekran Kartlarında Hata Veriyor!
OYUN

Oyuncular Üzgün: Battlefield 6 Bu Ekran Kartlarında Hata Veriyor!

Battlefield 6, Intel Arc A serisi ekran kartlarında çökme sorunu yaşıyor. Oyunun bu GPU'lara sahip bilgisayarlarda sürücü kaynaklı bir hata verdiği söyleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER