Battlefield 6’nın Kazancı Açıklandı: Rakam Dudak Uçuklattı!

Electronic Arts’ın kısa süre önce ön siparişe sunduğu Battlefield 6, oyuncuların yoğun ilgisiyle gündemde. Ekim ayında raflardaki yerini alacak olan yapım, şimdiden Steam başta olmak üzere birçok platformda “en çok satanlar” listesine girmeyi başardı. Peki bugüne kadar kaç oyuncu Battlefield 6’yı satın aldı? İşte veriler...

Battlefield 6, 600 Bin Ön Siparişi Aştı

Oyun dünyasına dair paylaştığı verilerle bilinen Alinea Analytics’e göre Battlefield 6, yalnızca Steam üzerinden 605 binden fazla ön sipariş aldı ve geliştirici şirket şimdiden 35 milyon dolarlık gelir barajını geçti. Kırdığı rekorlar ve gördüğü yoğun ilgiyle sahneye adeta bomba gibi giriş yapan yapım, tüm Call of Duty oyunlarının rekorlarını geride bıraktı.

Elbette bu rakamların yalnızca Steam platformuna ait olduğunu unutmamak gerekiyor. Electronic Arts’ın kendi mağazası, Epic Games Store, Xbox Store ve PlayStation Store üzerinden de satışlar devam ediyor. Bu doğrultuda oyunun toplam satışlarının şimdiden 1 milyon barajını aşmış olması kuvvetle muhtemel.

Battlefield 6 Türkiye Satış Fiyatı

Standart sürüm PC: 69,99 euro (3.322 TL) PlayStation 5 ve Xbox Series X/S: 79,99 euro (3.797 TL)

Phantom sürümü PC: 99,99 euro (4.747 TL) PlayStation 5 ve Xbox Series X/S: 109,99 euro (5.222 TL)



Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri

Donanım Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X Bellek (RAM) 16 GB RAM 16 GB RAM Ekran Kartı Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) Nvidia RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 İnternet Bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı Depolama Alanı 55 GB boş alan 80 GB boş alan Ses Kartı Öneri belirtilmemiş Öneri belirtilmemiş VR Desteği Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.