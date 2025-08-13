Beklenen Açıklama Geldi: GTA 6 Yine Ertelenecek mi?

Oyun dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Rockstar Games imzalı GTA 6, Aralık 2023’te yayımlanan ilk fragmanıyla resmi olarak duyuruldu. Fragmanda oyunun 2025’te çıkacağı belirtilmişti ancak daha sonra bu tarih Mayıs 2026’ya ertelendi.

Bu ertelemenin ardından Rockstar Games’in çıkış tarihini bir kez daha değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Zira GTA 6, devasa ölçeği ve kusursuz bir deneyim sunma hedefi nedeniyle uzun ve titiz bir geliştirme süreci gerektiriyor. Bugün ise geliştirici firmanın çatı şirketi Take-Two’nun CEO’su, bu tartışmalara son noktayı koydu. İşte GTA 6 çıkış tarihi...

GTA 6 Bir Kez Daha Ertelenecek mi?

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6’nın planlandığı gibi Mayıs 2026’da piyasaya çıkacağı konusunda oldukça iddialı konuştu. Kısa süre önce verdiği bir röportajda yapımın zamanında çıkacağına dair inanç seviyesinin “çok yüksek” olduğunu belirten Zelnick, oyuna olan güvenini yineledi.

Bu açıklamalar birçok kişi tarafından “GTA 6 artık ertelenmeyecek” şeklinde yorumlansa da oyun dünyasına olumsuz bir tablo çizecek bir açıklama yapması zaten beklenmiyor. Ayrıca Zelnick bir oyun geliştiricisi değil ve oyun geliştirme sürecinin ne kadar zorlu olduğu ortada.

Geçmişte de benzer durumlar yaşanmıştı. Örneğin şubat ayında oyunun 2025’te çıkacağı konusunda kendinden emin konuşmuş, ancak yalnızca iki ay sonra GTA 6’nın çıkış tarihi Mayıs 2026’ya ertelenmişti. Bu nedenle CEO’nun sözlerini dikkatli değerlendirmek gerekiyor. Oyunun bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceğini ise ancak önümüzdeki aylarda öğreneceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi açık dünya oyunları arasında yer alması beklenen GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.