HITMAN Geliştiricileri IO Interactive, Türkiye'de Ofis Açıyor: Nasıl Başvurulur?

1998 yılında kurulan ve HITMAN serisiyle özdeşleşen oyun geliştirme şirketi IO Interactive, İstanbul'da ofis açıyor.

IO Interactive, İstanbul ofisini açarak Orta Doğu ve Asya bölgelerindeki potansiyel yeteneklere erişim imkanı sağlamayı hedefliyor. Şirket, Türkiye'de 150 kişilik bir istihdama ulaşmayı planlarken, Türkiye ofisi şirketin global çapta genişlettiği yetenek havuzuna dâhil olan başlangıç seviyesi, uzman veya lider vasıflarına sahip Oyun Tasarımcıları, Multiplayer Yazılımcıları, C++ Yazılımcıları, Animasyon Sanatçıları, Bölüm Sanatçıları, Bölüm Tasarımcıları, UI Tasarımcıları ve daha pek çok alanda ekip arkadaşı arayışında.

IO Interactive CEO'su Hakan B. Abrak, Türkiye ofisini açmaktan gurur duyduğunu belirtti ve "Türkiye, burada bulunan potansiyel ve genç kitlenin yanı sıra bizlere Orta Doğu ve Asya bölgesindeki potansiyel yeteneklere de erişim imkanı sağlayacak. Ayrıca Türkiye’ye gelmemizle birlikte, AAA sektörünün gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin bir sonraki etaba geçip, daha kompleks projelerde çalışmak istemelerine güveniyoruz. Buraya gelişimiz sonrası yakın zamanda çok daha küresel yatırımcıların ve şirketlerinin Türkiye’ye geleceğine inanıyoruz. İlk adımı biz atalım." dedi.

IO Interactive, çalışanlarının memnuniyeti konusunda da başarılı olduğunu belirtti. Peakon tarafından yapılan çalışan memnuniyeti anketlerinde dünya genelinde %5'lik dilimde yer aldıklarını belirten Abrak, "Çalışan memnuniyetinden de anlaşılacağı gibi çalışma arkadaşlarımız, IO Interactive’in bir parçası olmaktan çok memnunlar. Ayrıca özel yetenekler, lokasyon fark etmeksizin kendilerini kanıtlama imkânına sahip. Resmî eğitim süreçlerinin dışında kendini geliştirmek isteyen ve tecrübe edinmeye açık olan herkes projelerimizde kritik bir pozisyonda etki yaratabilir." dedi.

IO Interactive İstanbul Ofisine Nasıl Başvurulur?

Hibrit çalışma modeline sahip olan IO Interactive'in İstanbul ofisi, şirketin Orta Doğu ve Asya bölgelerindeki merkez üssü olacak. Şirket, oyun geliştirme sektöründe ayrıştığını ve özgün projeleriyle öne çıktığını belirtti. IO Interactive, Türkiye'deki oyun geliştiricilerinin daha kompleks projelerde çalışmak istemesine güvendiğini ve Türkiye'nin AAA sektöründe gelişeceğine inandığını söyledi.

IO Interactive, İstanbul ofisi aracılığıyla yeni ekip arkadaşları arayışında. Başvurularınızı IO Interactive LinkedIn hesabı ve web sitesi üzerinden yapabilirsiniz.