iOS 14.5 IP Adresi Gizleme Özelliği ile Gizliliği Üst Seviyeye Taşıyor

iOS 14.5, kullanıcılara onları cezbedecek sayısız özellik vadediyor. Bu özellikler içerisinde her ne kadar büyük özellikler yer alsa da bunların içinde belki de en önemlisi iOS 14.5 IP adresi gizleme özelliği olacak. İşletim sisteminin bu sürümünde Safari'nin gizlilik ayarlarında bir değişikliğe gidileceğinden ötürü IP adresiniz Google tarafından da tespit edilemeyecek.

iOS 14.5 IP Adresi Gizleme Özelliği ile Geliyor!

Telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsollarınızı bilgisayar korsanlarından korumak için düzenli olarak sunulan yazılım güncellemelerini indirerek sisteminizi güncel tutmalısınız. Bu, bilgisayar korsanlarından korunmanın yalnızca tek bir nedenidir.

Apple, iPhone ve iPad sahiplerinin de bilebileceği üzere küçük güncellemelerde dahi birbirinden değerli yeni özellikler eklemeyi ihmal etmiyor. Bu kuralın iOS 14.5'te de atlanmayacağını ve yerine getirileceğini ortaya çıkan özelliklerden biliyoruz.

iOS 14.5 için ilk beta sürüm, bu ayın başlarında piyasaya sürüldü. Güncellemenin en önemli özelliği, yüzünüzde yüz taraması yapıldığında sizin olduğunuzun doğrulanmasını engelleyen yüz maskesi ve benzeri varken Apple Watch'unuzu kullanarak iPhone'unuzun kilidini açabilmek olsa da güncellemenin tek iyi tarafı bununla sınırlı değil. iOs 14.5 ayrıca akıllı telefonunuza yeni bir gizlilik özelliği getiriyor.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre iOS ve iPadOS'in yeni sürümünde Safari ile ziyaret ettiğiniz bir web sitesi eğer şifrelerinizi veya kredi kartı bilgilerinizi hedefliyorsa web sitesi siber dolandırıcılık şüphesi ile saldırgan bir site olarak işaretlenecek ve sizi bu konu hakkında uyaracak. Apple, bu özelliğin çalışma şeklini web sitesi üzerinden şu ifadelerle açıklıyor:

"Safari, web sitesinden toplanan bilgileri web sitesinin sahte olup olmadığını kontrol etmek için Google Güvenlik Tarama'ya gönderebilir."

Google, hangi web sitesini ziyaret etmeye çalıştığınızı bilmese de bu işlem sırasında IP adresinizi de toplayabilir ki bunun gerçekleşmesini çeşitli nedenlerden ötürü istemeyebilirsiniz. İyi haber şu ki Safari, bilgi kısıtlaması uygulamak için söz konusu hizmeti Apple'ın sunucuları aracılığı ile sunacak.

Bu, şirketin son aylarda kullanıcı gizliliğini daha iyi hale getirme yollarından bir tanesi gibi görünüyor. iOS 14 ayrıca uygulamaların ve web sitelerinin sizi nasıl izlediğinizi öğrenmenize yardımcı olmak için "Uygulama İzleme Şeffaflığı" adlı yeni bir özellik sunuyor. Facebook gibi birçok şirket bu özelliğe karşı çıkmış olsa da Apple kararını bozmadı.