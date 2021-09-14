iOS 14.8 Güncellemesi için Kritik Uyarı

Son dönemlere damga vuran Pegasus isimli casus yazılımın temel açıklarını ortadan kaldıran iOS 14.8 güncellemesi yayınlandı. Apple tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar mevcut tüm cihazlarında yeni güncellemeleri hızlı bir şekilde indirmeli ve yüklemeli.

iOS 14.8 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

iPhone için iOS 14.8, iPad için iPadOS 14.8, Mac için macOS Big Sur 11.6 ve Watch için watchOS 7.6.2 güncellemelerini yayınlayan Apple, bu güncellemelerin casus yazılım Pegasus ile ilgili açıklara karşı yayınlandığını ve kullanıcıların kritik öncelikle yüklemesi gerektiğini belirtti.

Zero-Click yöntemi ile bile kurbanı olabileceğiniz Pegasus, temelde cihazınızın neredeyse tüm bileşenlerini bilgisayar korsanının emrine sunuyor diyebiliriz. Üstelik bahsetmiş olduğumuz gibi bazı durumlarda herhangi bir tıklama ya da indirme yapmadan da, yani her şeyi doğru bir şekilde kullanırken bile, bu yazılımın kurbanı olabilirsiniz.

Pegasus Neler Yapabilir?

Bir kez erişim sağlandıktan sonra cihaz düzenli olarak takip edilebilir.

Kullanıcının aldığı ya da gönderdiği mesajlar takip edilebilir.

Kullanıcının tüm verileri (fotoğraflar, videolar, ses kayıtları vb.) toplanabilir.

Görüşmeler kayıt altına alınabilir.

Kullanıcıyı dinlemek için mikrofon, izlemek için kamera kullanılabilir.

Kullanıcının konum bilgileri anlık olarak takip edilebilir.

Cihazdaki herhangi bir dosya, anlık olarak bilgisayar korsanının sunucusuna aktarılabilir.

İnternet tarayıcısının arama geçmişi dahil olmak üzere tüm veriler incelenebilir.

Bu yazılımın temelde güvenliğinizi ne kadar da tehdit ettiğini fark etmiş olabilirsiniz. Hem kişisel güvenliğiniz hem de maddi ve manevi güvenlik sağlayabilmek için iOS 14.8, iPadOS 14.8, macOS Big Sur 11.6 ve watchOS 7.6.2 güncellemelerini cihazınıza kurmayı ihmal etmeyin.