iOS 14.2 Güncellemesi Alan Cihazlar Sorun Yaşıyor!

Apple kullanıcıları, iOS 14.2 güncellemesi alan cihazları ile ilgili yaşadığı sorunları dile getirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 12 sahibi kullanıcıların başına gelen sorunlardan sonra bile kullanıcılar mağdur olmaya devam ediyor. iPhone ve iPad kullanıcılarından bazıları, yeni güncellemeyi yaptıktan sonra batarya sorunu ile karşılaştığını dile getirdi.

iPhone kullanıcıları görünüşe bakılırsa cihazları ile ilişkili sorunlar yaşamaya devam ediyor. Yeni iPhone 12 hakkında dile getirilen sorunlar sonrasında gündeme yeni iOS güncellemesi ile duyulmaya başlanan problem oturdu. Kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre eski iPhone veya iPad cihazlara sahip bazı kullanıcılar, kritik bir batarya sorunu ile karşı karşıya geldi. Sorunun Apple’ın yayımladığı son güncellemeden kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Apple’ın forumunda ve sosyal medya platformunda paylaşılan son bilgilere göre Apple’ın yayımlamış olduğu son güncelleme, eski iPhone ve iPad kullanıcılarından bazılarının cihazında batarya sorunlarının meydana gelmesine yol açtı. Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre iPhone XR, iPhone X, iPhone SE, iPhone 7 ve daha eski cihazlar dahil olmak üzere eski nesil iPhone’ların büyük bir kısmı, batarya sorunu yaşıyor.

iOS’un 14.2 güncellemesinin kasım ayında yayımlanan bir güncelleme olduğunu, güncellemenin neden yayımlanır yayımlanmaz tüm cihazların bataryasını etkilemediğini düşünüyor olabilirsiniz. Henüz buna verilebilecek kesin bir cevap olmasa da güncelleme yayımlandıktan sonra çok fazla kullanıcının sorunla karşılaşmaya başladığı biliniyor.

“dhumavat_krish” kullanıcı adlı bir sosyal medya kullanıcısı, akıllı telefonunun şarjında 5 dakika içerisinde %10’luk bir azalma olduğunu dile getirdi. İşte güncellemenin yayımlandığı andan bu yana atılan şikayet tweetlerinden bazıları:

@Apple @AppleSupport I am having battery issue in my iPhone 11 which is not even 4 months old. The battery sometimes drains like 10% in 5 min and sometimes increases without charging! I have been to the Apple care store but not satisfied!

Is it because of IOS 14.2 !

Plz clarify!