iOS 16.6 Beta Yayınlandı: Yeni Özellikler Neler?

Mayıs ayının sonunda Apple, iOS 16.5'i yayınladı. Hemen ardından ise şirket iOS 16.6'nın ilk beta sürümünü yayınladı. Bu güncelleme en son büyük iOS 16 güncellemesi olabilir çünkü şirket iOS 17'yi Haziran başında WWDC 2023 sırasında tanıtacak. Bununla birlikte, Apple'ın şu anda beta aşamasında olan bu işletim sistemi güncellemesiyle ilgili hâlâ saklı tuttuğu bir şeyler var.

Her şeyden önce, iOS 16.6'da gözle görülür bir değişiklik yok. Küçük bir iOS 16.5 güncellemesinin ardından Apple yazılımını daha stabil hâle getiriyor.

Buna ek olarak iOS geliştiricisi Steve Moser, Twitter'da Apple'ın iOS 16.6'nın ilk beta yapısıyla İletişim Anahtarı Doğrulaması için referanslar eklediğini paylaştı. Bu özellik ayarlarda bir arama sonucu olarak gösteriliyor olsa da hâlâ etkin değil. iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, şirket tarafından 2022 yılının sonunda duyurulan bir özellik.

iOS 16.6 Beta 1 (20G5026e) changes 🧵: Apple is working on support for Contact Key Verification. It shows as a search result in Settings but isn't active yet. CKV will ensure that users are iMessaging their intended recipient. pic.twitter.com/84sPN7IBRY