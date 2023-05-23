iOS 16.6 Beta Yayınlandı: Yeni Özellikler Neler?

Mayıs ayının sonunda Apple, iOS 16.5'i yayınladı. Hemen ardından ise şirket iOS 16.6'nın ilk beta sürümünü yayınladı. Bu güncelleme en son büyük iOS 16 güncellemesi olabilir çünkü şirket iOS 17'yi Haziran başında WWDC 2023 sırasında tanıtacak. Bununla birlikte, Apple'ın şu anda beta aşamasında olan bu işletim sistemi güncellemesiyle ilgili hâlâ saklı tuttuğu bir şeyler var.

Her şeyden önce, iOS 16.6'da gözle görülür bir değişiklik yok. Küçük bir iOS 16.5 güncellemesinin ardından Apple yazılımını daha stabil hâle getiriyor.

iOS 16.6 ile Hangi Özellikler Geliyor?

Buna ek olarak iOS geliştiricisi Steve Moser, Twitter'da Apple'ın iOS 16.6'nın ilk beta yapısıyla İletişim Anahtarı Doğrulaması için referanslar eklediğini paylaştı. Bu özellik ayarlarda bir arama sonucu olarak gösteriliyor olsa da hâlâ etkin değil. iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, şirket tarafından 2022 yılının sonunda duyurulan bir özellik.

iOS 16.6 Beta 1 (20G5026e) changes 🧵: Apple is working on support for Contact Key Verification. It shows as a search result in Settings but isn't active yet. CKV will ensure that users are iMessaging their intended recipient. pic.twitter.com/84sPN7IBRY — Steve Moser (@SteveMoser) May 23, 2023

iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması'nı etkinleştiren kullanıcılar arasındaki konuşmalar, devlet destekli bir saldırgan gibi son derece gelişmiş bir kötü niyetli kişinin bulut sunucularını ihlal etmeyi başarması ve bu şifreli iletişimleri dinlemek için kendi cihazını yerleştirmesi durumunda otomatik uyarılar alabiliyor.

Şu an itibariyle iOS 16.6'nın bu özelliği getirip getirmeyeceği belli değil ancak Apple bunu test etmeye başladı bile. Ayrıca Steve Moser, Apple'ın TV uygulamasında sporla ilgili özellikler üzerinde çalışmaya devam ettiğini ancak yeniliklerin neler olduğunu açıklayamayacağını söyledi.

Apple ayrıca iPadOS 16.6, watchOS 9.6, macOS 13.5 ve tvOS 16.6'yı beta olarak test ediyor.