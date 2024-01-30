Apple, iOS 17.4 Beta 1'in Yenilenmiş Sürümünü Kullanıma Sundu: Değişiklikler Neler?

Apple, Avrupa Birliği yasalarının gerektirdiği değişikliklerin yanı sıra diğer bazı yeni özellikleri de getiren ve uzun zamandır beklenen iOS 17.4 güncellemesinin ilk genel beta sürümünü yayınlamıştı.

Bugün ise ilginç bir şekilde, ilk genel beta, geliştiricilerin de kullanabileceği revize edilmiş bir yapı ile tekrardan kullanıma sunuldu. Orijinal iOS 17.4 beta 1'in yapı numarası 21E5184i iken, revize edilmiş yapı 21E5184k olarak belirtiliyor.

iOS 17.4 Beta 1'in Yenilenmiş Sürümünde Ne Farklılıklar Var?

Bu noktada tam olarak neyin değiştiği belli değil ancak muhtemelen Apple geçen hafta iOS 17.4 beta 1'i yükleyenleri etkileyen ciddi bir hatayı düzeltti. Yeni yapı hem geliştiriciler hem de herkese açık beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda.

iOS 17.4, Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcıları için App Store'da ve daha geniş ekosisteminde önemli değişikliklerle dolu. Bu değişiklikler arasında ilk kez üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek, varsayılan web tarayıcılarıyla ilgili kurallarda değişiklikler, oyun akışı uygulamaları ve çok daha fazlası yer alıyor.

Güncelleme ayrıca Apple Podcast'lere transkripsiyonlar, Apple Music'te bazı küçük değişiklikler, Siri'nin mesajları farklı dillerde okuyabilmesi ve yeni Emoji'ler getiriyor. Apple, iOS 17.4'ün kararlı sürümünün Mart ayında genel kullanıma sunulacağını söylüyor.

Peki sizin iOS 17.4'te en beğendiğiniz yenilik neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.