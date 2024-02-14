iOS 17.4 Beta 3 Yayınlandı: Yenilikler Neler?

Apple bugün, yakında yayınlanacak olan iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerinin üçüncü betalarını herkese açık beta test kullanıcılarına sunarak geliştirici olmayanların da yeni sürümü yayınlanmadan önce test etmelerine olanak tanıyor.

Herkese açık üçüncü iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 betaları, Apple'ın ikinci betaları yayınlamasından bir hafta sonra geldi.

Genel beta test kullanıcıları, Ayarlar uygulamasını açıp Yazılım Güncelleme bölümüne giderek, "Beta Güncellemeleri" seçeneğine dokunup iOS 17 veya iPadOS 17 Genel Beta'yı açarak beta sürümünü edinebilirler.

iOS 17.4 Beta 3 ile Neler Geliyor?

iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 betaları, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için alternatif uygulama mağazalarına ve alternatif ödeme yöntemlerine olanak tanıyan bir dizi değişiklik getiriyor.

Varsayılan tarayıcı seçimi için de yeni seçenekler var. Ayrıca NFC bankalara ve diğer finansal kurumlara açıldı ve tarayıcıların WebKit kullanması artık zorunlu değil.

Bu değişikliklerin yanı sıra güncelleme yeni emojiler, Podcast transkriptleri, Safari'de ince ayarlar, yeni nesil CarPlay'den neler bekleyebileceğimize dair ipuçları ve daha fazlasını getiriyor.

iOS 17.4'te nelerin yer aldığına ilişkin tüm ayrıntıları aşağıdaki içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Peki siz iOS 17.4 ile gelecek yeniliklerden memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.