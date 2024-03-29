iOS 17.4 ile iPhone 12 Kullanıcıları Şaşkına Döndü: Beklenmedik Bir Güncelleme Geldi!

iOS 17.4 dünya genelinde 21 Mart'ta kullanıcılara sunuldu ve podcast transkripsiyonu, geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve yeni emoji'lerle birlikte geldi. Avrupa Birliği'nde ise ilk kez üçüncü taraf uygulama mağazalarını yükleme seçeneği etkinleştirildi.

Bu iOS güncellemesi, 2020'de piyasaya sürülen iPhone 12'ye beklenmedik bir hız kazandırdı. Bu hız, telefonun kablosuz şarj edilme süresindeki performansa işaret ediyor.

Macworld'e göre, iPhone 12 üçüncü taraf Qi2 kablosuz şarj cihazlarıyla 15W kablosuz şarj hızına ulaşabiliyor. Kullanıcılar da bu iyileşmeden söz ediyorlar fakat Apple henüz bu özelliği doğrulayan bir açıklama yapmadı.

iPhone 12 Modelleri MagSafe Şarj Standardı Olmadan da Hızlı Şarj Edilebiliyor

iPhone 12 modellerinin tanıtımıyla birlikte MagSafe şarj standardı ortaya çıkmıştı ve resmi Apple sertifikalı MagSafe şarj cihazları bu telefonları kablosuz olarak 15W hızında şarj ediyordu.

Ancak, Apple onayı olmayan kablosuz şarj cihazları daha önce Qi2 kablosuz şarj teknolojisini kullanarak iPhone 12'ye 7.5W hızında şarj edebiliyordu. Şimdi ise bu şarj hızı MagSafe ile aynı performansı sergiliyor gibi görünüyor.

MacRumors'un belirttiği gibi, daha önce iPhone 13 ve iPhone 14 için iOS 17.2 yayımlandığında benzer bir durum yaşanmıştı. Ancak o zaman Apple yazılım güncelleme notlarında şarj iyileştirmelerini belirtmişti. Bu sefer öyle bir şey yaşanmadı.