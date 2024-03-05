iOS 17.4 Kullanıma Sunuldu: Birçok Yeni Özellikle Birlikte Geldi!

Apple, iOS işletim sistemini ve iPadOS'u güncelleyerek kullanıcılarına yeni özellikler ve değişiklikler sunuyor. Bu güncelleme, uygun iPhone ve iPad modelleri için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden kablosuz olarak indirilebilir.

Avrupa Birliği'nde Yenilikçi Değişiklikler

iOS 17.4 ile birlikte, Avrupa Birliği'nde önemli değişikliklere gidildi. App Store ve uygulamaların çalışma biçiminde kapsamlı değişiklikler yapılarak, iPhone'da alternatif uygulama pazarlarına, iOS ve iPadOS'ta alternatif ödeme sistemlerine, üçüncü taraf tarayıcı motoru desteğine ve NFC erişimine kapılar açıldı.

Bu özellikler, özellikle bankalar ve üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları için avantaj sağlamaktadır. Ancak, bu değişiklikler sadece AB sınırları içinde geçerli olup, diğer ülkeleri kapsamamaktadır.

Oyun Uygulamalarında Küresel Değişiklikler

Apple, iOS 17.4 ile oyun uygulamalarında dünya genelinde önemli değişikliklere imza atıyor. Artık Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi bulut tabanlı oyun uygulamaları iOS platformunda kullanılabilecek. Ayrıca, mini oyunlar, chatbotlar ve eklentiler de uygulama içi satın alma sistemini destekleyecek şekilde güncellendi.

Diğer Yenilikler

iOS 17.4, App Store ile ilgili bu büyük güncellemelere ek olarak çeşitli diğer özellikleri de içerir. Yeni emoji karakterleri, Podcast uygulamasındaki podcast'ler için transkriptler, Kronometre Canlı Etkinlikleri, iPhone 15 modellerinde pil sağlığı raporlamasında iyileştirmeler ve daha fazlası bu güncelleme ile kullanıcılarla buluşuyor.

Apple'ın bu güncellemeyle ilgili tam sürüm notları şu şekildedir:

Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yeni özellikleri sunmak adına önemli adımlar atmaktadır. Kullanıcılar, güncelleme hakkında daha fazla detay için resmi sürüm notlarına başvurabilirler.