iPhone'lara Yeni Özellikler Geldi! İşte Tüm Detaylar

Özellikle yapay zeka konusunda önemli yenilikler ile gelmesi beklenen iOS 18'in duyurulmasına 1 aydan kısa süre bir süre kalırken Apple uzun süredir test edilmekte olan iOS 17.5 güncellemesini yayınladı. iOS 17.4 ile arasında iki aydan daha uzun bir süre bulunan bu güncelleme ile App Store'un kapıları resmen açıldı.

iOS 17.5 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Avrupa Birliği'nin baskıları nedeniyle Apple'ın iPhone'lara dışarıdan uygulama yüklemenin önünü açmak zorunda kaldığını daha önce sizlere duyurmuştuk. iOS 17.5 güncellemesi ile Avrupa Birliği ülkelerinde web tabanlı uygulama dağıtımı desteklenmeye başlandı.

Yani iPhone kullanıcıları, App Store'u kullanmadan doğrudan geliştiricilerin internet sitesinden uygulamaları indirebilecek. iPhone'un uygulama konusunda dışarıya açılmasının sonuçlarını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Kilit ekranına yeni bir duvar kağının eklendiği iOS 17.5 güncellemesi, Bul uygulamasına eklenen "onarım durumu" sayesinde iPhone'u servise vermeden önce Bul özelliğini kapatma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Bunun yanı sıra platformlar arası takip algılama desteği sayesinde, Apple'a ait olmayan uyumlu bir Bluetooth takip edici sizinle ile hareket ediyorsa sizi bilgilendirecek.