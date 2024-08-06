iOS 18'i Beklerken: iOS 17.6.1 Çalışmaları Başladı!

Hali hazırda iOS 18 ve iOS 18.1 sürümlerini test etmeye devam eden Apple, 30 Temmuz tarihinde iOS 17.6 güncellemesi ile karşımıza çıkmıştı. iOS 18 önümüzdeki ay yayınlanacağı için iOS 17.6'nın o yayınlanana kadar iPhone'lara gelen son güncelleme olduğunu düşünüyorduk.

iOS 17.6.1 Güncellemesi Gelecek!

Apple'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre iOS 17.6.1 sürümü için çalışmalar başladı ve hatta sürüm numarasının 21G93 olacağı dile getirildi. Apple'ın iOS 18'i yayınlamaya kısa süre kala yeni iOS 17 sürümü için kolları sıvaması biraz şaşırtıcı oldu.

Tabii Apple'ın bu güncellemeyi iptal etme ihtimali de oldukça yüksek. Geçtiğimiz ay iPhone kullanıcılarına iOS 17.5.2 sürümünün sunulmasını bekliyorduk ancak karar değişikliğine giden Apple, iOS 17.6 ile çıktı. Bu nedenle her an karar değişikliği yapılabilir.

iOS 17.6.1 güncellemesi çıksa bile sadece hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarına ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki ay iOS 18'i yayınlanayacak olan Apple artık yeni bir özelliği iOS 17 adı altında kullanıma sunmaz.