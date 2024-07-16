iOS 17.6 Beta 4 Çıktı: iOS 18 Öncesinde Neler Oluyor?

Son dönemde iOS ve Beta kelimeleri kullanıldığında ilk akla gelen iOS 18 oluyor. Bu haberi yazdığımız tarihte iOS 18 Beta 3 ve iOS 18 Public Beta sürümleri geliştiricilere sunulmuş durumda. Final sürümü iPhone 16 tanıtıldıktan sonra yayınlanacak. Yeni iOS sürümü için yürütülen bu yoğun çalışmanın yanı sıra iOS 17.6 Beta 4 yayınlandı.

iOS 17.6 Sürümü Neler Sunacak?

Tahmin edebileceğiniz üzere iOS 17.6 ile birlikte iPadOS 17.6 sürümünün dördüncü betası da yayınlandı. iOS 17.6 özelinde baktığımızda üçüncü betadan bir hafta sonra yeni sürüm gelmiş oldu. Bu kapsamda final sürümünün önümüzdeki hafta yayınlanması yani iOS 17.6'ın herkese sunulma ihtimali oldukça yüksek.

Apple geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliğinde vaat ettiği iOS 17 özelliklerinin tamamını hayata geçirdi. Hali hazırda iOS 18'e odaklanıldığı için iOS 17.6 ile herhangi bir yeni özellik sunulmuyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve gizli iyileştirmeler yapıldığını söyleyebiliriz.

Beta sürümleri son yıllarda daha stabil hale gelmiş olsa da, birçok hataya ev sahipliği yapabiliyor. Bu nedenle normal kullanıcıların iOS Beta sürümlerini yüklemesini tavsiye etmiyoruz.