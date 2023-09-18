iOS 17 Alamayacak iPhone Modelleri Belli Oldu!

Apple'ın heyecan verici yenilikler ve geliştirmeler vaat eden iOS 17 güncellemesini tanıtmasıyla birçok iPhone kullanıcısı telefonlarına bu güncellemenin gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

Apple, iPhone 15 lansmanı ve geliştirici konferansı sırasında iPhone kullanıcılarının ilgisini çeken özellikleri tanıtarak iOS 17'deki potansiyel performans artışları, değişiklikler ve güvenlik geliştirmelerinin ipuçlarını vermişti.

Etkinliğin ardından ise nihayet Apple, iOS 17 güncellemesi için uygun olan iPhone modellerinin listesini ve bazı eski modellerin artık güncelleme desteğini kaybedeceğini açıkladı.

iOS 17 Alamayacak iPhone Modelleri

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iOS 17 Alacak iPhone Modelleri

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone SE (2. Nesil ve sonrası)

iOS 17'nin bir dizi yeni özellik sunması, yazılım iyileştirmesini vurgulaması ve daha önce bildirilen sorunları ele alması bekleniyor. Güncellemenin Eylül ayı içerisinde iPhone 15 lansmanı sonrası kararlı sürümle yayınlanması planlanıyor.

Peki sizin iOS 17'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.