iOS 17 Alamayacak iPhone Modelleri Belli Oldu!
Apple, iOS 17'nin kararlı sürüm lansmanına yaklaşırken yeni işletim sistemi güncellemesini alamayacak iPhone modellerini açıkladı. İşte detaylar!
Apple'ın heyecan verici yenilikler ve geliştirmeler vaat eden iOS 17 güncellemesini tanıtmasıyla birçok iPhone kullanıcısı telefonlarına bu güncellemenin gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.
Apple, iPhone 15 lansmanı ve geliştirici konferansı sırasında iPhone kullanıcılarının ilgisini çeken özellikleri tanıtarak iOS 17'deki potansiyel performans artışları, değişiklikler ve güvenlik geliştirmelerinin ipuçlarını vermişti.
Etkinliğin ardından ise nihayet Apple, iOS 17 güncellemesi için uygun olan iPhone modellerinin listesini ve bazı eski modellerin artık güncelleme desteğini kaybedeceğini açıkladı.
iOS 17 Alamayacak iPhone Modelleri
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
iOS 17 Alacak iPhone Modelleri
- iPhone 14
- iPhone 14 Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE 2020
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone SE (2. Nesil ve sonrası)
iOS 17'nin bir dizi yeni özellik sunması, yazılım iyileştirmesini vurgulaması ve daha önce bildirilen sorunları ele alması bekleniyor. Güncellemenin Eylül ayı içerisinde iPhone 15 lansmanı sonrası kararlı sürümle yayınlanması planlanıyor.
iOS 17 Özellikleri Neler? Hangi Telefonlara Gelecek?
WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan iOS 17 özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. iOS işletim sisteminin yeni sürümüyle beraber iPhone modelleri, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yeniliklere kavuşacak.
Peki sizin iOS 17'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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