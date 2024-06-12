iOS 17 Kullanım Oranı Açıklandı: Şaşırtıcı iOS 16 Detayı!

Apple'ın Pazartesi günü WWDC 24 etkinliğinde iOS 18'i duyurduğunu ve yeni işletim sisteminin konuşulmayan özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. İlk geliştirici önizleme sürümü yayınlandı fakat normal kullanıcılar bu güncellemeyi Eylül ayında alacak.

Yani iOS 18'in herkese sunulacağı final sürümü için önümüzde 3 aylık bir süreç var. Peki hali hazırda kullanmakta olduğumuz iOS 17 ne durumda? Apple Developer sayfasındaki veriler bu soruya net bir cevap veriyor.

iOS 17 Kullanım Oranı iOS 16'nın Gerisinde Kaldı

iOS 17 şu anda tüm iOS cihazların yüzde 77'sinde kullanılıyor. Rakam etkileyici olsa da iOS 16'nın geçen yılın aynı döneminde sahip olduğu benimseme oranından daha düşük. Rakamlarla konuşmak gerekirse iOS 16, Haziran 2023'te iOS cihazlarının yüzde 81'inde yüklüydü.

Yalnızca son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ları dikkate aldığımızda ise cihazların yüzde 86'sında iOS 17 yüklü. Geçen yılın aynı zamanlarında iOS 16 aynı kategoride yüzde 90 kullanım oranına ulaşmıştı.

Son dört yılda tanıtılan iPhone'lar

iOS 17: %86

iOS 16: %11

Eski sürümler: %3

Tüm iPhone'lar

iOS 17: %77

iOS 16: %14

Eski sürümler: %9

Son dört yılda tanıtılan iPad'ler

iPadOS 17: %86

iPadOS 16: %15

Eski sürümler: %8

Tüm iPad'ler

iPadOS 17: %68

iPadOS 16: %17

Eski sürümler: %15

Apple, geliştiricilerin hangi işletim sistemi sürümlerini desteklemeleri gerektiğini daha iyi anlayabilmeleri için bu verileri herkese açık bir şekilde paylaşıyor.