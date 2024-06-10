iOS 18 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Ortaya Çıktı!
iOS 18'un hangi iPhone modelleriyle uyumlu olacağı belli oldu. Bu güncelleme, Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak. İşte detaylar!
Apple'ın iOS 18'i göstermesine sadece saatler kaldı. Yapay zeka ile şahlanması beklenen iPhone'ların yeni işletim sistemi, pek çok yeniliği de beraberinde getirecek.
Şimdi ise ortaya çıkan bazı sızıntılar, iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modellerini ortata çıkardı. İşte o telefonlar...
iOS 18 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri
iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri sızdırıldı. Buna göre Apple, bu sene de bir sürpriz yapmayacak ve geçtiğimiz yıl iOS 17 güncellemesi almış olan tüm modeller bu yeni versiyonu alacak. Bu da özellikle iPhone XR ve 11 gibi eski modelleri kullanan iPhone sahiplerinin içini rahatlatacak. Listenin tamamı ise şu şekilde:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2.Nesil)
- iPhone SE (3.Nesil)
Yukarıda da bahsettiğim gibi iOS 18, bu akşam Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleşecek etkinlikte WWDC etkinliğinde tanıtılacak. Eylül ayında ise yeni iPhone 16 modelleri ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Bu sene göreceğimiz en büyük yenilik ise "Apple Intelligence" olarak adlandırılması beklenen yapay zeka özellikleri olacak. Ancak teknik kısıtlamalar nedeniyle bu özelliklerin bazıları sadece yeni iPhone modellerinde kullanılabilecek.
iOS 18 Özellikleri Neler? Ne Zaman Çıkacak? Hangi Telefonlara Gelecek?
Yeni yazılım güncellemesi iOS 18'in özellikleri neler? iOS 18 alacak telefonlar hangileri? Bu rehberde merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.
Sızıntının çıkmasına neden olan aynı kaynak, iPadOS 18'in A10X Fusion çipini kullanan birinci nesil 10,5 inç ve ikinci nesil 12,9 inç iPad Pro'dan desteğini çekeceğini söylüyor. Altıncı nesil iPad, uyumluluk listesinden çıkarılıyor ancak yedinci nesil iPad hala desteklenecek. Ancak kesin sonuçlar için akşamı beklememizde yarar var.