iOS 18 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Ortaya Çıktı!

Apple'ın iOS 18'i göstermesine sadece saatler kaldı. Yapay zeka ile şahlanması beklenen iPhone'ların yeni işletim sistemi, pek çok yeniliği de beraberinde getirecek.

Şimdi ise ortaya çıkan bazı sızıntılar, iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modellerini ortata çıkardı. İşte o telefonlar...

iOS 18 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri sızdırıldı. Buna göre Apple, bu sene de bir sürpriz yapmayacak ve geçtiğimiz yıl iOS 17 güncellemesi almış olan tüm modeller bu yeni versiyonu alacak. Bu da özellikle iPhone XR ve 11 gibi eski modelleri kullanan iPhone sahiplerinin içini rahatlatacak. Listenin tamamı ise şu şekilde:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2.Nesil)

iPhone SE (3.Nesil)

Yukarıda da bahsettiğim gibi iOS 18, bu akşam Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleşecek etkinlikte WWDC etkinliğinde tanıtılacak. Eylül ayında ise yeni iPhone 16 modelleri ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bu sene göreceğimiz en büyük yenilik ise "Apple Intelligence" olarak adlandırılması beklenen yapay zeka özellikleri olacak. Ancak teknik kısıtlamalar nedeniyle bu özelliklerin bazıları sadece yeni iPhone modellerinde kullanılabilecek.

Sızıntının çıkmasına neden olan aynı kaynak, iPadOS 18'in A10X Fusion çipini kullanan birinci nesil 10,5 inç ve ikinci nesil 12,9 inç iPad Pro'dan desteğini çekeceğini söylüyor. Altıncı nesil iPad, uyumluluk listesinden çıkarılıyor ancak yedinci nesil iPad hala desteklenecek. Ancak kesin sonuçlar için akşamı beklememizde yarar var.