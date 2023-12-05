iOS 17'de Yazı Yazarken Uygulama Değişme Sorunu Giderek Yaygınlaşıyor: Geçici Çözüm Bulundu!

iOS 17'deki bir hata, kullanıcılar iPhone'da yazı yazarken açık uygulamanın değişmesine neden oluyor ancak şimdilik geçici bir çözüm bulundu.

Kullanıcıların iPhone'larında bir şeyler yazarken cihazın aniden uygulama değiştirici arayüzünü açması nedeniyle rahatsız olduklarına dair raporlar giderek artıyor.

Kullanıcıların yazı yazdıkları esnada aniden ortaya çıkan bu arayüz, kullanıcıların yanlışlıkla başka bir uygulamaya dokunmalarına ve bu da cümlelerinin yarıda kesilmesine neden oluyor.

Apple Sorunu Resmi Olarak Kabul Etmiş Değil

Bu sorun bir süredir devam ediyor ve iOS 17'nin ilk sürümünden en son güncelleme olan iOS 17.1.2'ye kadar tüm sürümlerini etkiliyor.

Reddit'teki raporlar, bu sorunla karşılaşan oldukça az sayıda insan olduğunu gösterse de Apple şu anda bir sorun olduğunu kabul etmiş gibi görünmüyor ancak gelecekteki bir güncellemeyle bu sorunun ortadan kalkması bekleniyor.

Sorunun asıl nedeni tam olarak bilinmese de bazı kullanıcılar sorunu geçici olarak aşmanın yollarını buldu.

Kullanıcılar, ekranın üst yarısındaki kullanıcı arayüzü öğelerine daha kolay ulaşmalarına yardımcı olan Ulaşılabilirlik özelliğini kapatarak hatanın ortadan kalktığını bildiriyor.

iOS 17'de Ulaşılabilirlik Nasıl Devre Dışı Bırakılır?