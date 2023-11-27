Yeni Bir iPhone Özelliği Polisleri Alarma Geçirdi: Kapatmak İsteyebilirsiniz!

ABD'deki birçok yerel polis birimi, bu yılın başlarında iOS 17.1 güncellemesinden sonra varsayılan olarak açık olan yeni bir iPhone özelliği hakkında ebeveynleri uyarıyor.

NameDrop Özelliği Ne İşe Yarıyor?"

"NameDrop" adı verilen bu özellik sayesinde iki iPhone, kendi iPhone'larının ekranını diğer kişinin iPhone'unun üst kısmından birkaç santimetre uzakta tutarak ve ekrana dokunarak telefon numaraları ve resimler de dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini paylaşabiliyor. İki iPhone ünitesi birbirinden uzaklaştırılır ve bilgi aktarımı tamamlanmadan önce kilitlenirse bilgi alışverişi tamamlanmıyor.

Middleton Polis Departmanı ebeveynlere, çocuklarının telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve isimlerini aktarmalarını önlemek için çocuklarının iPhone'larından bu özelliğini kapatmaları gerektiğini söylüyor.

Bazı iPhone kullanıcıları polislerin uyarılarına ve açıklamalarının aksine, özelliğin kullanıcılardan bazı onaylar gerektirdiğine ve kişisel iletişim bilgilerini otomatik olarak aktarmadığına işaret ederek yanıt verdi.

NameDrop Özelliği Nasıl Kapatılır?

"NameDrop" özelliğini kullanarak yabancılara bilgi aktarımı sağlamasının önüne geçmek için Ayarlar > Genel > AirDrop > Cihazları Bir Araya Getirme bölümüne gidip, "NameDrop"u devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu habere eşlik eden resmî Apple videosunun da ortaya koyduğu gibi, iki iPhone birbirine çok yaklaştığında, kullanıcıların kişi bilgilerine dokunmaları ve ardından telefon numaralarını veya e-postalarını paylaşmayı seçmeleri (diğer seçenek sadece diğer kişinin bilgilerini almaktır), "Paylaş"a dokunmaları ve ardından "Bitti" ye dokunmaları gerekiyor.

Yine de tüm bu aşamaların yaşanmasının da önüne geçmek için iPhone telefonlarında bu özelliği devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz.

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