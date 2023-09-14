iPhone Zil Seslerinden Sıkılanlara Müjde: 20'den Fazla Yeni Zil Sesi Geliyor!

Apple, iOS 17'de tüm zil sesleri ve metin tonlarını elden geçirerek telefon aramaları, mesajlar, alarmlar ve daha fazlası için kullanılabilecek 20'den fazla yeni ses sunuyor.

iOS 17 ile birlikte artık zil sesleri ve metin tonlarını ayarlayabileceğiniz ekran tamamen yeni seslerden oluşuyor ve artık aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek var.

Yeni zil sesleri arasında Arpeggio, Breaking, Canopy, Chalet, Chirp, Daybreak, Departure, Dollop, Journey, Kettle, Mercury, Milky Way, Quad, Radial, Scavenger, Seedling, Shelter, Sprinkles, Steps, Storytime, Tease, Tilt, Unfold, ve Valley yer alıyor. Reflection ise varsayılan zil sesi seçeneği olmaya devam ediyor.

iOS 17'ye Gelecek 20 Yeni Zil Sesi

Eski zil sesleriyle karşılaştırıldığında, yeni zil seslerinin çoğu daha uzun ve daha modern. Apple, önceki zil seslerinin tümünü "klasik" bölümüne taşıdı, böylece Illuminate, Night Owl, Constellation ve Twinkle gibi seçenekleri tercih edenler için hâlâ erişilebilir durumdalar.

Apple ayrıca gelen kısa mesajlar için kullanılabilecek 10'dan fazla yeni metin tonu da tanıttı.

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