iOS 17.0.3 Yayınlandı: iPhone 15'lerdeki Isınma Sorunu Çözüldü!

Bildiğiniz üzere iPhone 15 cihazları çıktıktan sonra kullanıcılar aşırı ısınma sorunundan şikâyetçi olmuştu. Özellikle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'lerdeki ısınma sorunun performans düşüklüğüne sebep olduğu ortaya çıkmıştı.

Apple sorunun giderilmesi için yeni bir güncelleme üstünde çalıştığını söylemişti. Nihayet iOS 17.0.3 güncellemesi yayınlandı ve iPhone 15'lerdeki ısınma sorunu çözüldü. İşte haberimizin devamı...

iOS 17 Uyumlu Tüm iPhone'lar İndirebilir!

Aşırı ısınma sorununu çözmek için yayınlanan iOS 17.0.3 güncellemesi, iOS 17 uyumlu tüm iPhone cihazları tarafından indirilebilir. Yeni yazılım güncellemesi sayesinde iPhone'ların beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olabilecek sorunlar giderildi.

Hem aşırı ısınmaları engelleyen hem de güvenlik önlemleri sağlayan yazılıım güncellemesi, en çok yeni çıkış yapan iPhone 15 cihazlarının sahiplerinin işine yarayacak. Çünkü kullanıcılar cihazların küçük ve basit işlemlerde bile aşırı derecede ısındığını söylüyordu.

Kullanıcılar ilk başta aşırı ısınma sorununun titanyum kasadan kaynaklandığını düşünmüştü. Ancak Apple yeni kasanın eski paslanmaz çelikten oluşan iPhone'lara göre ısı dağılımı konusunda daha iyi olduğunu söyledi.

Şirket yeni güncelleme ile birlikte sorunun ortadan kalkacağını dile getirmişti ve öyle de oldu. iOS 17.0.3 güncellemesinin ardından ısınma sorunu giderilmiş oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.