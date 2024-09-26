iOS 18.0.1 Geliyor! iPhone'da Neler Değişecek?

iPhone 16 serisinin kullanıcılar ile buluşması ve iOS 18'in tüm kullanıcılara sunulması sonrasında gözler yeni güncellemelere çevrildi. iOS 18.1 Beta süreci tüm hızıyla devam ederken Apple'ın bir ara güncelleme olarak iOS 18.0.1 sürümünü kullanıcılara sunacağı ortaya çıktı.

iOS 18.0.1 Güncellemesi Neler Sunacak?

En geç önümüzdeki haftanın sonunda yayınlanmasını beklediğimiz iOS 18.0.1'in iPhone 16 serisinde ve bazı eski modellerde görülen dokunmatik ekran sorununu çözmesi bekleniyor. Apple Watch'ların çökmesine neden olan iMessage hatasının da bu güncelleme ile çözüme kavuşacağını düşünüyoruz.

Tabii daha da önemlisi M4 işlemcili iPad Pro'lar olacak. iOS 18.0.1 ile birlikte iPadOS 18.0.1 sürümü de yayınlanacak. M4 işlemcili iPad Pro'ların güncelleme sonrasında kullanılamaz hale geldiğinin rapor edilmesi sonrasında iPadOS 18'in dağıtımı durduruldu.

Apple'ın iPadOS 18.0.1 sürümü ile M4 işlemcili iPad Pro kullanıcılarını yeni işletim sistemi ile buluşturmasını bekliyoruz. Hata düzeltmeleri dışında herhangi bir yenilik görmeyeceğiz. Apple Intelligence, iOS 18.1 ile ABD'de aktif hale gelecek ancak ülkemize ne zaman geleceği şu anda bilinmezliğini koruyor.